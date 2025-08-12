明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《下流大盜》 柳承龍梁世宗海底尋寶記

【明報專訊】現年54歲的韓星柳承龍近年佳作不斷，由韓片《炸雞特攻隊》到韓劇《屍戰朝鮮》、《Moving超異能族》都叫好叫座，後者更為影視串流平台Disney+刷亮招牌，獲封「Disney+大叔」。柳承龍再接再厲，伙拍《我的女神室友斗娜》梁世宗及《韓戲逼人》林秀晶合演Disney+新劇《下流大盜》，上月16日首播，韓國反應理想，連續18日佔據當地收視冠軍。

四方人馬各懷鬼胎

改編自同名網絡漫畫的《下流大盜》，故事背景設定於1970年代韓國，吳寬石（柳承龍飾）與吳熙東（梁世宗飾）叔侄倆為了生計，只好以盜竊維生。他們從古董店老闆宋基澤（金鐘洙飾）口中得悉，木浦鄰近海岸發現一艘古代沉船，傳聞船內有過萬件價值連城的陶瓷，二人決定出海尋寶，然而過程並不順利，既要避開執法部門的耳目，也要對付有着相同目標的競爭者，還得游說富豪資助行動。

新劇由《犯罪都市》及《賭命為王》姜侖成自編自導，全劇共分11集，截稿前已播出9集，結局明天（13日）上架。新劇登場人物眾多，大致分為4類，分別是吳寬石叔侄與古董店老闆、以金教授（金義聖飾）為首的古董騙徒、富商千洸式（張光飾）及其妻梁貞淑（林秀晶飾），以及協助出海尋寶的漁民。

林秀晶U-Know搶鏡

登場人物雖多，幸好主要角色個性鮮明，就算劇集初期感到混淆，仍能快速投入主角的獨特魅力。吳寬石雖是盜賊，卻非冷血粗暴之徒，而是心思細密，具有領導才能。他的目標清晰，尋寶只為掙錢，不想與人結怨，即使漁民「獅子開大口」要求提高利潤分成，或者金教授「趁火打劫」，吳寬石都能善用口才，達至雙贏局面。柳承龍表現毋庸置疑，細膩的演技與眼神，令角色變得生動。

富商千洸式的年輕妻子梁貞淑是關鍵投資者，負責支付出海尋寶費用，她打算把寶物轉手大賺一筆。梁貞淑表面上是賢內助，協助丈夫打理公司，其實充滿野心，瞞着丈夫行動，還與吳熙東有私情。飾演梁貞淑的林秀晶單憑外形已給人強勢感覺，配合凌厲的眼神與表情，令角色活靈活現。值得一提的是扮演黑幫人物張閥求的男團東方神起成員U-Know，雖然演戲經驗不算豐富，表現卻很搶鏡，以全羅道方言及鄉音念對白夠自然。

攝影美術皆具水準

《下流大盜》真實呈現1970年代韓國社會狀况，攝影和美術皆有水準，最大看點是一眾主角雖然懷着相同目標，但深知尋寶過程複雜，需要大量人手與情報，必須合作才能成事，然而他們各懷鬼胎，既想獨佔寶藏，又怕被人背叛，終日互相監視，導致摩擦不斷。問題是劇集節奏緩慢且拖拉，第4集才首次出海探路，只找到一件古代陶器，第5集終於大規模打撈。另外，各方人馬的背叛、爭執及議價等問題反覆出現，亦令趣味大減。到底誰能笑到最後，獨吞寶藏？明日自有分曉。

相關字詞﹕林秀晶 梁世宗 柳承龍 Disney+ 韓劇 下流大盜 開箱

上 / 下一篇新聞