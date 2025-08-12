【開箱】《下流大盜》 柳承龍梁世宗海底尋寶記

四方人馬各懷鬼胎

改編自同名網絡漫畫的《下流大盜》，故事背景設定於1970年代韓國，吳寬石（柳承龍飾）與吳熙東（梁世宗飾）叔侄倆為了生計，只好以盜竊維生。他們從古董店老闆宋基澤（金鐘洙飾）口中得悉，木浦鄰近海岸發現一艘古代沉船，傳聞船內有過萬件價值連城的陶瓷，二人決定出海尋寶，然而過程並不順利，既要避開執法部門的耳目，也要對付有着相同目標的競爭者，還得游說富豪資助行動。

新劇由《犯罪都市》及《賭命為王》姜侖成自編自導，全劇共分11集，截稿前已播出9集，結局明天（13日）上架。新劇登場人物眾多，大致分為4類，分別是吳寬石叔侄與古董店老闆、以金教授（金義聖飾）為首的古董騙徒、富商千洸式（張光飾）及其妻梁貞淑（林秀晶飾），以及協助出海尋寶的漁民。

林秀晶U-Know搶鏡

登場人物雖多，幸好主要角色個性鮮明，就算劇集初期感到混淆，仍能快速投入主角的獨特魅力。吳寬石雖是盜賊，卻非冷血粗暴之徒，而是心思細密，具有領導才能。他的目標清晰，尋寶只為掙錢，不想與人結怨，即使漁民「獅子開大口」要求提高利潤分成，或者金教授「趁火打劫」，吳寬石都能善用口才，達至雙贏局面。柳承龍表現毋庸置疑，細膩的演技與眼神，令角色變得生動。

富商千洸式的年輕妻子梁貞淑是關鍵投資者，負責支付出海尋寶費用，她打算把寶物轉手大賺一筆。梁貞淑表面上是賢內助，協助丈夫打理公司，其實充滿野心，瞞着丈夫行動，還與吳熙東有私情。飾演梁貞淑的林秀晶單憑外形已給人強勢感覺，配合凌厲的眼神與表情，令角色活靈活現。值得一提的是扮演黑幫人物張閥求的男團東方神起成員U-Know，雖然演戲經驗不算豐富，表現卻很搶鏡，以全羅道方言及鄉音念對白夠自然。

攝影美術皆具水準

《下流大盜》真實呈現1970年代韓國社會狀况，攝影和美術皆有水準，最大看點是一眾主角雖然懷着相同目標，但深知尋寶過程複雜，需要大量人手與情報，必須合作才能成事，然而他們各懷鬼胎，既想獨佔寶藏，又怕被人背叛，終日互相監視，導致摩擦不斷。問題是劇集節奏緩慢且拖拉，第4集才首次出海探路，只找到一件古代陶器，第5集終於大規模打撈。另外，各方人馬的背叛、爭執及議價等問題反覆出現，亦令趣味大減。到底誰能笑到最後，獨吞寶藏？明日自有分曉。