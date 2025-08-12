GD香港巡唱尾場 預祝37歲生日

明年正值BigBang出道20周年紀念，GD指着台上兩個巨人道具說：「我會比它們更靚仔、厲害及性感的男人再度來港。」聲言急不及待與隊友太陽及大聲「合體」，又用廣東話形容BigBang新歌「好正」，大家定必喜歡。

演唱會長約3小時，GD唱了20多首歌曲，換上5款華麗造型，其間站在升降台跟「山頂」上的歌迷打招呼。到了安歌時段，GD走落台近距離接觸粉絲，不時拿起他們的手機自拍。個唱接近尾聲，工作人員突然推出巨型蛋糕，預祝GD下周一（18日）37歲生辰，全場合唱生日歌，GD搞笑反問：「是誰生日？」自嘲是台上年紀最大的人，多得生日派對送上驚喜，讓他覺得自己似個偶像歌手，表現興奮，又不斷擺甫士影相，更一度躺在舞台上。

這夜GD兩度安歌，最後以代表作《無題》謝幕。另外，前晚演出期間，一名身處VIP站立區的粉絲感不適，需由工作人員帶到場外休息。

記者：蘇珮欣