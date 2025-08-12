明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

GD香港巡唱尾場 預祝37歲生日

【明報專訊】韓國男團BigBang隊長G-Dragon（GD）一連三場香港演唱會，前晚在亞洲博覽館Arena落幕。尾場GD先以歌曲《Power》及《Home Sweet Home》炒熱氣氛，再用廣東話說「你好」及「好正」兼派心心，粉絲High爆。GD全程以英語跟歌迷互動，自稱狀態不錯，反指台下粉絲反應不及第1及2場，假裝生氣說：「通常最後一場，反應都會最好，現在好像不是，（你們）要證明一下。」

明年正值BigBang出道20周年紀念，GD指着台上兩個巨人道具說：「我會比它們更靚仔、厲害及性感的男人再度來港。」聲言急不及待與隊友太陽及大聲「合體」，又用廣東話形容BigBang新歌「好正」，大家定必喜歡。

演唱會長約3小時，GD唱了20多首歌曲，換上5款華麗造型，其間站在升降台跟「山頂」上的歌迷打招呼。到了安歌時段，GD走落台近距離接觸粉絲，不時拿起他們的手機自拍。個唱接近尾聲，工作人員突然推出巨型蛋糕，預祝GD下周一（18日）37歲生辰，全場合唱生日歌，GD搞笑反問：「是誰生日？」自嘲是台上年紀最大的人，多得生日派對送上驚喜，讓他覺得自己似個偶像歌手，表現興奮，又不斷擺甫士影相，更一度躺在舞台上。

這夜GD兩度安歌，最後以代表作《無題》謝幕。另外，前晚演出期間，一名身處VIP站立區的粉絲感不適，需由工作人員帶到場外休息。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕演唱會 G-Dragon（GD）

上 / 下一篇新聞