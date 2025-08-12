《蜘蛛俠4》開鏡 湯賀蘭興奮抱B 格拉斯哥封街拍戲惹居民不滿

被粉絲暱稱「爆料王」的湯賀蘭，本月2日率先透過社交媒體上載《蜘蛛俠4》最新造型片段，前晚輪到索尼電影公司公開一段長約60秒、名為《拍攝第1日》的短片，跟影迷分享開鏡日的熱鬧情况，他提到「今天是《蜘蛛俠4》首個工作天，有趣的是當我再次穿上戲服，感覺截然不同。另外，首次有影迷在開鏡當日圍觀，能夠與他們分享這一刻，真的令人興奮」；又承諾會盡力做到最好，「希望有出色表現，沒有壓力」。

格拉斯哥扮紐約

《拍攝第1日》由穿著便服的湯賀蘭現身格拉斯哥街頭開始，先跟導演達斯廷卡頓熱情擁抱，然後鏡頭一轉，他已換上蜘蛛俠戰衣，細心聆聽導演指示，在坦克車上準備吊威也拍動作戲；另一方面，他微笑走近圍觀影迷，抱起一名蜘蛛俠打扮的幼童，讓對方家長拍照留念，又跟其他粉絲握手，表現親民。最後拍攝動作場面，蜘蛛俠跳上坦克車頂，徒手扯開車蓋手柄，威風凜凜。

細心留意的話，不難發現美術人員把格拉斯哥街頭改裝成為紐約場景，周圍掛上美國國旗，又放置紐約路牌、黃色的士及美國警車等。另據美媒報道，這場格拉斯哥街頭拍攝的戲分，原定本月1至15日為止，其後宣布延長至26日。此舉惹來部分居民不滿，原因是攝製隊封鎖至少8條主要街道，有阻礙居民出入之嫌。

《拍攝第1日》以湯賀蘭為主，同片演員包括他的女友辛蒂雅（Zendaya）、飾演「變形俠醫」的馬克路法奴（Mark Ruffalo）、「制裁者」尊賓尼多（Jon Bernthal）、反派「蠍子」米高曼多（Michael Mando），以及首次加盟的《怪奇物語》女星莎迪星克（Sadie Sink）均未見蹤影，有傳後者飾演蜘蛛俠彼得柏加的新女友Mary Jane，亦有可能是《變種特攻》的異變人「黑鳳凰」Jean Grey，詳情容後公布。

導演辭拍《復聯5》

提起達斯廷卡頓，原定由他執導Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第6階段的重頭戲《復仇者聯盟5：康之王朝》（Avengers：The Kang Dynasty），後因飾演反派「征服者康」的祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors）涉嫌家暴女友被捕，並遭電影公司解約，導演亦宣布「劈炮」，一切推倒重來，新片易名《復仇者聯盟5：末日之戰》（Avengers: Doomsday），《復仇者聯盟》系列導演羅素兄弟（Russell Brothers）奉命回歸，主角改由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）扮演另一反派「末日博士」，現已開始拍攝。

雖然達斯廷辭拍《復聯5》，仍按照原定計劃，執導《尚氣》續集《Shang-Chi and the Wreckage of Time》和《蜘蛛俠4》，前者映期未定，後者已經開鏡，明年7月31日在美國開畫。