明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】PER SE同居衝突啟發創作《差一點你就是永遠》

【明報專訊】情侶檔樂隊PER SE由Stephen與Sandy組成，兩人透過音樂分享他們的愛情故事。愛情長跑多年，他們曾歷經「差啲」分開的關口，幸最終跨過難關，並以真實經歷為靈感，以過來人身分創作慘情歌《差一點你就是永遠》，唱出一段關係在無聲中變質，有時即使傾盡心思，仍只能淡然放手。Sandy為新歌填詞，透露加入與Stephen日常秘密與小細節，令歌曲更真實，「對我嚟講，呢首歌係平行時空嘅我哋，創作時會代入當初行錯一步，fail咗嘅自己」。

作風低調的PER SE少有談及感情生活，這次難得開腔，說出差點分手的往事，憶起剛開始同居時，因生活習慣差異引發不少衝突，Sandy甚至懷疑跟Stephen是否適合一同生活，「如果有日試盡所有方法都唔work，我哋仲可以點？係咪分開先係最好嘅選擇呢？」幸運是他們沒有放棄，坦誠溝通、互相遷就，最終化解危機。

這段經歷啟發PER SE創作新歌，因為他們相信這份糾結與無力，對許多愛情長跑的情侶來說都很有共鳴。PER SE構思新歌MV必須在夜晚拍攝，並帶有舞台式的演出。

MV帶出椎心之痛

Stephen解釋：「今次編曲groove跟平時不同，我們覺得好適合夜晚的vibe。再用各對情侶相處的碎片穿插lip sync鏡頭，好似你塞住耳仔聽《差一點你就是永遠》，一路踱步咁，令觀眾更能感受嗰份椎心之痛。」MV中出現不少二人邊走邊唱的畫面，Stephen特別傳授獨門catwalk技巧，笑言：「要當自己係動漫角色，好有型咁行，好似吸收緊天地靈氣、日月精華，呢種叫aura walk，𠵱家好興㗎。」

PER SE除自己創作，亦希望與不同音樂人擦出更多火花，其中是日本樂隊culenasm，Stephen說：「碰巧籌備到福岡旅行，福岡出身的culenasm宣布舉辦香港演唱會，感覺冥冥中自有主宰，要把握這個機會，膽粗粗DM佢哋，邀請culenasm在福岡見面，好彩我識少少日文，估唔到第一餐飯就確認會一齊做歌，還為他們香港演唱會做嘉賓。」音樂會早前已舉行，PER SE演出後形容感覺超夢幻，希望他們有日能在日本表演，屆時可邀culenasm做嘉賓。

相關字詞﹕娛樂場：〈差一點你就是永遠〉PER SE

上 / 下一篇新聞