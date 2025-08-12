【娛樂場】PER SE同居衝突啟發創作《差一點你就是永遠》

作風低調的PER SE少有談及感情生活，這次難得開腔，說出差點分手的往事，憶起剛開始同居時，因生活習慣差異引發不少衝突，Sandy甚至懷疑跟Stephen是否適合一同生活，「如果有日試盡所有方法都唔work，我哋仲可以點？係咪分開先係最好嘅選擇呢？」幸運是他們沒有放棄，坦誠溝通、互相遷就，最終化解危機。

這段經歷啟發PER SE創作新歌，因為他們相信這份糾結與無力，對許多愛情長跑的情侶來說都很有共鳴。PER SE構思新歌MV必須在夜晚拍攝，並帶有舞台式的演出。

MV帶出椎心之痛

Stephen解釋：「今次編曲groove跟平時不同，我們覺得好適合夜晚的vibe。再用各對情侶相處的碎片穿插lip sync鏡頭，好似你塞住耳仔聽《差一點你就是永遠》，一路踱步咁，令觀眾更能感受嗰份椎心之痛。」MV中出現不少二人邊走邊唱的畫面，Stephen特別傳授獨門catwalk技巧，笑言：「要當自己係動漫角色，好有型咁行，好似吸收緊天地靈氣、日月精華，呢種叫aura walk，𠵱家好興㗎。」

PER SE除自己創作，亦希望與不同音樂人擦出更多火花，其中是日本樂隊culenasm，Stephen說：「碰巧籌備到福岡旅行，福岡出身的culenasm宣布舉辦香港演唱會，感覺冥冥中自有主宰，要把握這個機會，膽粗粗DM佢哋，邀請culenasm在福岡見面，好彩我識少少日文，估唔到第一餐飯就確認會一齊做歌，還為他們香港演唱會做嘉賓。」音樂會早前已舉行，PER SE演出後形容感覺超夢幻，希望他們有日能在日本表演，屆時可邀culenasm做嘉賓。