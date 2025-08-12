明報新聞網
娛樂

新片大馬首映互笠高帽 廖子妤許恩怡成「忘年之交」

【明報專訊】廖子妤（Fish）與許恩怡（Natalie）主演金馬導演張吉安執導電影《搖籃凡世》，前日於馬來西亞舉行首映禮，大馬演員蔡寶珠、陳美玲與原騰等亦有出席。廖子妤來港發展多年首度回家鄉拍戲，飾演馬來西亞人，對她意義重大，一家人到場支持，感恩導演讓她圓夢，「第一次有機會演地道馬來西亞人，讓熟悉我的香港觀眾，可以用另一個角度，重新認識我和成長的地方」。

廖子妤和許恩怡因此片成為好姊妹，廖子妤說每次拍戲會很自然將情感依靠在許恩怡身上。兩人在記者會互笠高帽，廖子妤形容二人是「忘年之交」，「Natalie完全將我帶入角色中，這種合作變成相互成就。私底下她就像小太陽，經常給我很多鼓勵、安慰，很感謝她的陪伴」。許恩怡說：「我表面陽光，但內裏很緊張、焦慮，很感激Fish願意主動分享心事，令我覺得釋懷，也容易建立信任，對於戲中關係有很大幫助。」

許恩怡對大馬最深刻的印象是有很多糕點、很多摩托車，「蚊子沒有想像的多，最重要是這裏的人很善良、溫暖。我對在雪州米南加保村落的拍攝，印象特別深刻，在哪裏生下女兒會慶祝，女性擁有財產與決策權，頭上穿戴的牛角代表力量，女性的智慧與尊嚴，這個母系社會文化，令我相當驚訝」。

娛樂組

相關字詞﹕搖籃凡世 許恩怡 廖子妤

