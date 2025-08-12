明報新聞網
娛樂

黃浩然保清白 拒女演員交換電話號碼 歐鎮灝稱P1X3L續約條件只求有工作

P1X3L前路未明朗 George跟公司談續約條件：有工作便可

【明報專訊】黃浩然、周家怡、P1X3L成員歐鎮灝（George）與葉振弘（Marco）主演ViuTV劇《翻盤下半場》下周一（18日）首播，昨日舉行記者會。黃浩然和周家怡劇中演夫妻，前者還與沈殷怡有咀戲。黃浩然入行多年零緋聞，自爆秘訣不與女演員交換電話號碼，除非好熟如周家怡，更自爆他跟太太很擔心感情未有着落的周家怡。周家怡表示感情事隨緣，單身也很開心。P1X3L上月跟環球約滿，前路未明，歐鎮灝透露P1X3L目前是MakerVille旗下藝員，合約明年屆滿，續約條件只要有工作。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

黃浩然、周家怡、歐鎮灝、葉振弘、沈殷怡、張達倫、黃長興、魯文傑、敖嘉年和黃宇詩等出席於九龍灣舉行的新劇《翻盤下半場》記者會，分享合作點滴。黃浩然和周家怡劇中演歐鎮灝的父母，歐鎮灝表示與黃浩然合作不緊張，反而很開心，因由細看對方的電視劇長大，大讚前輩專業沒NG。

周家怡信黃浩然是好男人

黃浩然與沈殷怡劇中有咀嘴戲，前者表示咀嘴戲要就機位，所以拍了幾次。問到「黃太」周家怡有沒有呷醋？她笑說劇中有，黃浩然即笑稱自己是被迫，周家怡笑言每個男人都這樣說。黃浩然在圈中多年零緋聞，與合作女演員都絕緣，他解釋因很少與女演員交換電話，除非好熟，「驚女演員半夜三更打電話給我，就算真的純粹傾工作都瀨嘢，不給就沒事發生」。可有女生主動追求？黃浩然斬釘截鐵說沒有。

周家怡相信黃浩然是好男人，笑說榮幸有對方電話號碼。黃浩然可有筍盤介紹給周家怡認識？他稱認識的好男人全部已結婚，不過他和太太也緊張周家怡的感情生活。周家怡認為隨緣，單身也可以很開心。黃浩然談到兩子分別14歲和10歲，體能很厲害，打算待大仔16歲一齊參加健身比賽。沈殷怡表示與黃浩然一吻只是蜻蜓點水，大家別抱太大期望，劇中演的士司機，要「無牌」駕駛，「我有船牌，不過都計劃考車牌」。

主題曲不會是P1X3L最後一首歌

現場首播P1X3L主唱的劇集主題曲《有你未為輸》MV，歐鎮灝表示歌曲帶出人生總有低谷，只要堅持就未為輸，在旁的葉振弘偷笑說：「以為你講P1X3L。」問到哪句歌詞最貼近他的心情？葉振弘說：「留低仍不錯，有你未為輸。」

歐鎮灝與葉振弘被問到P1X3L前路是否未明朗？葉振弘認為人生很多東西都不明朗。P1X3L與環球唱片的合約已於7月屆滿。問到有否與其他唱片公司接洽？歐鎮灝表示交由ViuTV去傾，自己只是打工，只可以講P1X3L目前是MakerVille旗下藝員。隊友吳啟洋（Phoebus）日前透露P1X3L與ViuTV合約將於明年屆滿，雙方有否傾續約？歐鎮灝說：「有傾續約，有消息會公布。」開出什麼條件？他說：「條件很簡單，繼續有工作便可。」說到MV首播，吳啟洋為何不現身？葉振弘笑吳啟洋好宅，誠邀對方多次都不出席，又認為《有你未為輸》不會是P1X3L最後一首歌。



相關字詞﹕翻盤下半場 與葉振弘（Marco） P1X3L成員歐鎮灝（George） 周家怡 黃浩然

