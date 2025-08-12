明報新聞網
娛樂

杭州開騷打造全新舞台 謝霆鋒自爆製作《12道鋒味》被鬧黐線

謝霆鋒杭州開騷 「燒錢式完美主義」打造新舞台：我都服咗自己

【明報專訊】謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》內地巡迴首站日前於杭州奧體中心體育場（又稱大蓮花）舉行，舞台看似是香港原裝搬到杭州，謝霆鋒稱「錯晒」，今次是重新做的進化舞台，解釋香港站是室內騷，所有機關包括懸浮波、拱門及地面軌道，當初沒考慮落雨打風問題。「大蓮花」場館是露天設計，若落雨他濕身沒所謂，但樂手、樂器不能濕，「好多裝置都有改動，今次等於全新舞台，我都覺得自己有啲過分，服咗自己！」

謝霆鋒表示香港演唱會破紀錄用了2200盞燈，這次杭州站再加碼，「現在加到我都唔想睇個budget啦，過去半年狂搞工程，由機械承重到軌道防風雨，全部重新計，巡唱最大挑戰是天氣，大自然因素」。粉絲「鋒迷」為應援偶像，有人包起杭州地鐵「應援牆」及月台幕牆，印上謝霆鋒的相片、經典歌名和歌詞；更有粉絲租用直升機，於錢塘江上空播歌兼拉橫額，整個杭州抬頭都見到，相當揼本。

忍淚看巨星嘉賓片段

演唱會上播出謝霆鋒13年來主持的《12道鋒味》片段，嘉賓包括張曼玉、楊紫瓊、甄子丹、周杰倫、陳奕迅、舒淇、Twins等，謝霆鋒向熒幕鞠躬致敬：「我每次轉身睇片都差啲忍唔住喊，過去12年，由2013年開始，有咁多厲害的朋友陪住我，造就這條片。我諗再過100年都好難再聚齊咁多人，真的好多謝。」他稱製作《12道鋒味》頭5年被說黐線，「做乜走去煮飯？做乜拍啲咁嘅嘢？做乜去旅遊？現在就畀你睇我做啲乜嘢」。他稱每次講起都會起雞皮。

娛樂組

