陸詩韻讚候選港姐比自己醒 陳詠詩認接機「眼鏡男」是男友

大熱⑨陳詠詩由檳城拍外景回港獲「眼鏡男」接機，她直認對方是男友，但不想講太多關於男友的事，因為對方是圈外人，有心來接機，想保護他。問到如何稱呼她的男友？陳詠詩笑說叫「眼鏡男」，稱對方支持她參選港姐。

何詠多梁倩萱恨拍劇

⑩文雅儀、⑪梁倩萱和⑭何詠多表示與師姐陸詩韻交談後，更了解自己。文雅儀說陸詩韻問她們想透過選美得到什麼？她覺得得到很多人生經驗，認識很多新朋友，與梁倩萱、何詠多成為好朋友。梁倩萱和何詠多希望透過參選港姐，將來有機會拍劇，何詠多稱小時候已夢想成為演員，承認廣東話說得不好，首要學好廣東話。

她們在檳城外景穿泳衣拍特備節目，對體型未感滿意，文雅儀透露較面試時瘦了約5公斤，仍有小肚腩，要繼續努力。梁倩萱盼決賽前多減1公斤和皮膚回復白皙；已減4公斤的何詠多希望多減兩公斤和肌肉結實一點。3人本周升上網絡人氣Top 5，表示很開心，多謝網民，可能表現引起話題，吸引網民留意。袁偉豪稱文雅儀有潛質奪最上鏡小姐，她多謝對方，是很大鼓勵，會加油。

施宇琪擬跳舞搶「收視」

⑦施宇琪、②甘詠寧和⑫庄靜璟跌出本周網絡人氣Top 5，她們表示不介意，施宇琪說：「無所謂，網絡人氣睇觀看率，我這星期表現未夠優秀，出局是應該，不會氣餒。我跳舞好似抽筋，若跳舞可能有高觀看率，重回Top 5位置。」甘詠寧說曾上榜已開心，庄靜璟認為人生有起落屬正常，最重要保持良好心態。

①李尹嫣和陳詠詩本周首次打入網絡人氣Top 5，二人表示最近沒看任何新聞和評論，怕影響比賽心情，不過成為人氣Top 5，為決賽打下強心針，不會驕傲。

