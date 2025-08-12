明報新聞網
娛樂

完成182場巡唱無後顧 醫生批准停藥 陳奕迅豪擲200萬 贈戰友金幣

陳奕迅世巡澳門終極站唱足4小時 豪擲200萬送黃金慶功 騷後可嘗試停藥

【明報專訊】陳奕迅歷時近3年的《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》，前晚於澳門舉行第182場尾場，早前自爆患焦慮症的他狀態極佳，獻唱高難度歌曲應付自如，演繹《浮誇》技驚四座，全場報以如雷貫耳掌聲。他又特別感謝多名製作人為他打造好歌，更一再冧太太徐濠縈，公開答謝支持。陳奕迅自彈自唱出道歌《時代曲》為巡迴騷結尾，被現場氣氛感動得眼泛淚光；全晚花4小時唱足40多首歌回饋歌迷。騷後送上總值200萬金幣獎勵巡唱戰友，他透露獲醫生批准停藥，完成手頭上工作，會真正放假休息，表示現在真的沒有憂慮，整個人很鬆。

記者：林祖傑

陳奕迅（Eason）巡迴騷尾場前晚在澳門舉行，除家人太太徐濠縈，女兒陳康堤和父親陳裘大支持，還有張繼聰與太太謝安琪，劉浩龍與MIRROR成員江𤒹生（AK）捧場。觀眾未開場已不停呼喚陳奕迅，氣氛熱烈，陳奕迅登場後愈唱愈high，不停滿場飛向觀眾揮手、飛吻及派心，與歌迷狂歡。席間他特別多謝太太徐濠縈：「我要公開多謝我老婆、我個女，他們會好尷尬，不要看着她們。」陳奕迅又多謝經理人甘菁菁，霸氣護航稱對方經常被罵，來到最後一場，自己說話也可以不負責任：「我好想講一句，咁叻，你哋做吖！」

唱完《浮誇》化身米奇老鼠曾志偉

陳奕迅兩度安歌，唱了12首歌，凌晨零時24分笑稱因唱到肚餓才肯收手。獻唱《K歌之王》前特別鳴謝作曲人陳輝陽和填詞人林夕，「如果唔係呢隻歌，如果唔係陳輝陽同林夕，我諗……唔識講，好多謝他們兩個」。演繹《沙龍》時，他多謝填詞人黃偉文，自覺幸運得到這麼多好歌，又透露特地留待張繼聰到場才獻唱對方作曲的《防不勝防》，當樂隊建議他唱《富士山下》，陳奕迅笑稱難唱婉拒，着樂隊隨意選其他歌，當他聽到《浮誇》前奏，即露出趣怪表情，引得台下觀眾大笑，然後摸摸喉嚨獻技，唱完氣也不喘摸肚笑道：「唱完我開始肚餓了！唱完把聲開到好大落唔番。」隨即扮米奇老鼠和曾志偉聲音：「我𠵱家應該去東涌，歡迎你哋嚟呢度，一係就去將軍澳，嘩，畀獎品！」令全場捧腹大笑。

預告飲酒慶祝 籲勿上載醉態相

陳奕迅表示巡唱期間最擔心要保持狀態，最怕生病影響演出，大家無工開，現在不用怕，之後會好好去看世界，可以向dream出發，更稱可以真正放鬆，要飲酒慶祝，但請大家不要將其醉態的照放上網。第二次安歌他拿起結他自彈自唱出道歌《時代曲》，透露巡唱期間一直在想用哪一首歌在最後一場結尾，「對我最有意義的歌，除參賽時的《望月》，另外就是第一次真正派台的作品，當時監製江港生在旺角家中跟我說：『你寫歌啦！識唔識？』我話唔識，結果夾chord寫出這首歌，再找黃偉文填詞，就咁樣第一隻歌在大時代出現，所以喺呢度好想返去我1996年8月16日出嘅碟」。唱畢，他眼泛淚光向全場觀眾揮手道別，「後會有期，Love you all！」為巡唱畫上完美句號。

不敢自認歌神 任大眾評論

騷後陳奕迅於慶功宴上送贈自掏腰包200萬打造999千足黃金的紀念幣及鉑金幣，給跟足182場23名「全勤戰友」及190名工作人員。對於獲讚唱《浮誇》無可挑剔，是真正歌神，他笑言：「我已經頂點啦，不過最後『跣一跣胎』，唔要緊。我不知道厲不厲害，讓人家評論吧。」

問到最後唱《時代曲》時眼眨淚光，是否忍不住哭？他說：「我整晚都很感動，雙眼水汪汪，不記得有沒有哭，只是記得好享受邊彈邊唱的快樂感覺，好正。」早前他公開因為巡唱壓力爆煲患焦慮症，透露終於可嘗試「停藥」，「醫生說我可以嘗試不用吃藥，我會停，現在的我，真的沒有憂慮了，沒什麼值得我憂慮，整個人很鬆」。問到放假會否去環遊世界？他笑說：「哪需要環遊世界，只去日本就可以了，總之會真正讓自己休息，不過不是這個月，因為還要為演唱會紀錄片到幾個不同地方宣傳辦放映會，8月13日先為香港歌迷舉行紀錄片首映。」

