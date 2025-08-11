明報新聞網
娛樂

【開箱】《凶器》美開畫票房稱冠 拍出恐怖懸疑類型新意思

【明報專訊】上周五（8日）美國新片開畫日，相隔22年再拍續集的奇幻喜劇《衰鬼媽咪2》，收1270萬美元屈居票房亞軍，《宿劫》碩克卻格（Zach Cregger）自編自導的第2部長片《凶器》（Weapons），以1820萬美元（約1.4億港元）稱冠，後者在爛番茄網站專業影評平均得分95%，觀衆好感度87%；美媒看好《凶器》首周末3天可收4000萬美元或以上，以其3800萬美元成本，叫好叫座之餘，亦是碩克另一次刀仔鋸大樹成功之作。

17名小學生一夜失蹤

《凶器》講述小學老師Justine所教的一班學生，17人一夜集體失蹤，僅Alex安然無恙，Justine無辜成為衆矢之的；家長Archer因兒子Matthew失蹤，認定Justine很可疑；她亦收到不明來電，座駕於深夜被噴上「女巫」字句，Justine決定向Alex查問，但遭校長Marcus阻止。吸毒青年James在Alex家發現驚人秘密，想取得懸賞，結果跟與他有過節的警察Paul一起到Alex家中調查。

《凶器》票房稱冠，影評叫好，身兼編導監3職的碩克卻格居功至偉，其次是演員賣力。《凶器》集合懸疑與恐怖片類型於一身，17名學生為何一同失蹤？成為全片最大懸念；真相解開之前，那恐怖小丑臉老婦，不時在Justine、Archer和吸毒青年James的夢境與現實中出現，為典型恐怖片必備的jump scare提供最佳素材，從戲院實地觀察，確實有觀衆不止一次發出叫聲。碩克卻格不願從俗單線敘事，反由6名角色的不同視點推進劇情，突顯野心之外，也把人物塑造得更立體豐富，不止「靠嚇」單一功能，讓觀衆感受到那是實在而有血肉的角色。

導演前作《宿劫》爆紅

《神奇4俠：英雄第一步》茱莉亞嘉納（Julia Garner）、《復仇者聯盟3：無限之戰》佐斯布連（Josh Brolin）、《韓索羅：星球大戰外傳》愛頓艾維列治（Alden Ehrenreich）、《毒癮女孩》奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）、《3體》王漢斌（Benedict Wong）及童星加利基斯杜化（Cary Christopher），分別扮演女教師Justine、失蹤學生的家長Archer、警察Paul、吸毒青年James、校長Marcus及小學生Alex，片中亦順序從6人的視點出發。茱莉亞扮演的Justine，關懷學生，同時受私人問題困擾，也會酗酒、跟已婚的舊相識Paul一夜情。Paul有不快的婚姻，面對外父兼警長，更加誠惶誠恐，把生活的不滿與壓抑都發泄在疑犯，例如James身上。扮演James的奧斯汀，繼《孤狼同謀》後再次帶來充滿喜感的演出，跟茱莉亞扮演挫敗又不忿的女教師，片中表現可說分庭抗禮。此片負責配樂的Ryan和Hays Holladay，以及曾為《奇異女俠玩救宇宙》掌鏡的Larkin Seiple，也協助此片營造陰森氣氛及奠定了視覺風格。

碩克卻格喜劇演員出身，拍過不少處境劇，3年前處男執導《宿劫》（Barbarian），一炮而紅；該片講述為了見工而租住Airbnb的女孩，抵達後才發現屋主同時租了給另一男子，自此發現屋內有連串怪事。《宿劫》以400萬美元成本，全球大收4540萬美元；走恐怖片路線，角色與內容設定卻被指是回應#MeToo時代；講述大群小學生失蹤的《凶器》，其實亦有不少美國影評人認為是對校園槍擊案的迂迴反響，足見碩克卻格不是只要驚慄效果的編導。

經歷罷工 演員面目全非

3年前《宿劫》成功，碩克卻格開始寫行內稱為spec script的待售劇本，2023年初完成；《凶器》多線敘事，碩克稱受保羅安德遜（Paul Thomas Anderson）執導的《人生交叉剔》啟發，另外，喜劇演員好友Trevor Moore醉酒意外墮樓身亡，也是他拍此片的契機。據悉Netflix、環球等參與競投，最終由華納贏得版權。電影最初的演員陣容跟現在完全不同，包括《世上最爛的人》雲朗妮韋斯維夫（Renate Reinsve）、《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）、《曼克》湯貝克（Tom Burke）及《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry），分別扮演Justine、Archer、Paul與Marcus，但因2023年編劇與演員公會雙罷工事件，工作流程大兜亂，上述4人紛紛辭演；所以有時候能否接到好戲，除了眼光，也跟時運有關。

上映日期：8月7日

相關字詞﹕佐斯布連 茱莉亞嘉納 愛頓艾維列治 美國開畫票房 開箱 宿劫 碩克卻格 凶器

