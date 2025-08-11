明報新聞網
娛樂

Highlight澳門開騷 首訪水上樂園

【明報專訊】韓國男團Highlight的4名成員起光、斗俊、耀燮及東雲前晚在澳門新濠影滙綜藝館舉行《Highlight Live 2025 [Ride Or Die] In Macau》演唱會，這是他們繼2023年粉絲活動後，相隔兩年再到澳門演出，亦是出道16年以來首次在澳門舉辦演唱會。Highlight以《Chains》、《Switch On》及《Stay》等歌曲揭開演唱會序幕，起光及耀燮隨即脫外套，大曬手臂肌肉，惹來粉絲起哄。4子表示很久沒跟澳門粉絲見面，感到很高興，並用廣東話說：「大家覺得好嗎」、「準備好未啊」及「多謝」。起光和斗俊表示今年3月曾在澳門演出群星騷，不過4人一起在澳門開演唱會感覺更幸福。

東雲透露每次開騷前都會寫下「事項清單」，故今次沒忘記帶備化妝品及面膜。Highlight又透露日前抵達澳門後，一起往新濠影滙的水上樂園玩，稱是他們4人首次一起去水上樂園；斗俊表示其間沒遇到粉絲有點可惜，自稱若有粉絲同場，一定能認出來。起光表示他們品嘗了澳門著名的葡撻，還吃了雪糕，所以睡前做了個半小時運動。

Highlight澳門演唱會歷時3小時，演唱近30首新舊歌曲，包括代表作《Fiction》、《Shock》及《Plz Don't be Sad》等；耀燮稱唱《Shock》之前，舞台設有雷射燈光效果，為免射傷眼睛，全程閉起雙眼，卻又害怕顯得很弱，不夠台型，有粉絲高呼不緊要，耀燮才表示安心。演唱會尾聲，Highlight兩度encore，起光走落台與粉絲玩自拍，賣口乖用中文說「我愛你」，4子又抛波仔送給粉絲，讓粉絲滿載而歸。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕澳門演唱會 韓國男團Highlight

