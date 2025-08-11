Highlight澳門開騷 首訪水上樂園

東雲透露每次開騷前都會寫下「事項清單」，故今次沒忘記帶備化妝品及面膜。Highlight又透露日前抵達澳門後，一起往新濠影滙的水上樂園玩，稱是他們4人首次一起去水上樂園；斗俊表示其間沒遇到粉絲有點可惜，自稱若有粉絲同場，一定能認出來。起光表示他們品嘗了澳門著名的葡撻，還吃了雪糕，所以睡前做了個半小時運動。

Highlight澳門演唱會歷時3小時，演唱近30首新舊歌曲，包括代表作《Fiction》、《Shock》及《Plz Don't be Sad》等；耀燮稱唱《Shock》之前，舞台設有雷射燈光效果，為免射傷眼睛，全程閉起雙眼，卻又害怕顯得很弱，不夠台型，有粉絲高呼不緊要，耀燮才表示安心。演唱會尾聲，Highlight兩度encore，起光走落台與粉絲玩自拍，賣口乖用中文說「我愛你」，4子又抛波仔送給粉絲，讓粉絲滿載而歸。

記者：蘇珮欣