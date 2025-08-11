明報新聞網
《One Piece 2》妮歌魯賓登場 預告片曝光 第3季今秋南非開鏡

【明報專訊】改編日本人氣漫畫《海賊王》的同名美劇《One Piece》，2023年8月在影視串流平台Netflix上架，隨即登上全球76個國家及地區收視榜冠軍，爛番茄影評網站給予86%高分，觀眾好感度更達95%，同年9月宣布開拍第2季。前日在東京舉行「One Piece Day 2025」活動，正式宣布今季取名《One Piece: Into the Grand Line》（暫譯《海賊王：勇闖偉大航道》），同時公開首條預告片，《Anna》俄羅斯女星蕾拉阿寶娃（Lera Abova）扮演新角色「妮歌魯賓」驚艷登場。

今年6月Netflix舉辦《Tudum：全球影迷盛會》，首次公開由電腦CG製作、《自殺特攻》女星米琪拉胡佛（Mikaela Hoover）配音的《One Piece》第2季新角色「索柏」造型，令粉絲驚喜不已。相隔兩個月，首條預告片終於曝光，今季取材自漫畫第2段故事「阿拉巴斯坦篇」，講述飾演主角「路飛」的伊納基高代（Inaki Godoy）、「卓洛」新田真劍佑、「奈美」愛美莉路德（Emily Rudd）、「山治」泰斯史佳拿（Taz Skylar）及「烏索普」積及羅米路（Jacob Romero）正式進入偉大航道，並跟秘密犯罪組織「巴洛克華克」對抗的冒險經歷。

遇上巨兵海賊團

從預告片段可見，路飛一行5人組成「草帽海賊團」，首先經過仙人掌島，然後遇上巨兵海賊團，奈美與烏索普在巨人船長「布洛基」面前，彷彿變成螞蟻般渺小。動漫迷今季最期待的女角、蕾拉阿寶娃扮演考古學家「妮歌魯賓」終於登場，曾任犯罪組織「巴洛克華克」副社長、代號「Miss星期日」的她戴上白色帽子，在漫天花瓣伴隨下推門而出，完美重現漫畫氛圍，她將成為草帽海賊團第6名成員。

《維琴河》男星演「白獵人」

另一新角色是《維琴河》男星哥林卡爾（Callum Kerr）飾演海軍本部的「白獵人」史莫卡，口叼兩支雪茄成為個人標誌；阿拉巴斯坦公主薇薇以臥底「Miss星期三」身分，潛伏在巴洛克華克組織，伺機對付外號「Mr.0」的首領沙鱷魚，後者將由《光豬舞壯士》男星祖曼堅尼路（Joe Manganiello）飾演，不過在預告片尚未登場。

《One Piece 2》明年首播

片段結束前，路飛等人準備進入偉大航道，卻遇上特大鯨魚「拉布」張開巨口迎接，奈美見狀一臉惶恐，路飛則表現興奮，形成強烈而有趣的對比。《One Piece 2》將於明年上架，確實日期尚待公布，第3季已搶先宣布今年秋季在南非開普敦取景，為粉絲帶來另一驚喜。

