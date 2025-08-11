明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】黃成彬劉麗合演粵劇《牡丹亭驚夢》 10月戲曲中心開鑼

【明報專訊】黃成彬、劉麗、梁煒康、黎耀威及龍貫天等將於10月演出香港粵劇藝術團的《牡丹亭驚夢》，唐滌生根據明代劇作家湯顯祖的《牡丹亭還魂記》改編成粵劇《牡丹亭驚夢》，1956年由任劍輝、白雪仙領導的仙鳳鳴劇團於利舞台首演。

故事開始在各自的夢裏，閨閣小姐與年輕秀才相遇。小姐與秀才初試雲雨之歡，驚醒後尋夢不成，一病不起。嚴父歸咎於破例讓小姐踏出閨門遊賞後花園。小姐和秀才陰陽相隔三年重逢於夢外，人鬼再續前緣。小姐按照閻君指示，囑咐秀才掘墳開棺，秀才不惜以身試法，小姐果然還魂，有情人結為夫婦，小登科後大登科，父親卻指兩人無媒苟合，不肯認親，最終由皇帝定奪。

加插花神樂舞華麗場面

《牡丹亭驚夢》不只是生死不渝的愛情故事，戲曲學者林萬儀擔任戲劇顧問，找出作品更多層面的意義連結，提供作品最佳呈現角度的意見。《牡丹亭驚夢》的音樂、舞蹈、舞台皆帶來新亮點，音樂總監王勝泉透露，昔日音樂名家朱毅剛特為此劇作曲，由另一名家顧家煇編配和聲的一首原創舞蹈音樂，將在是次演出中再次呈現，展示西方音樂編曲法融入粵劇傳統音樂的探索成果。劇中又參考清代以來的舞台演出，加插花神樂舞的片段，將一個花神的演出發展為眾花神舞動的華麗場面。製作團隊以現代劇場的概念及技法，呈現傳統戲曲美學。設計師王梓駿透過提取劇作的意象，設計出體現虛擬美學的實景，並以背景動畫配合。此劇有幽魂出現的場面，將會透過燈光設計，營造鬼影幢幢的效果，為觀眾帶來疑幻似真的體驗。

以舊帶新傳承粵劇藝術

今次《牡丹亭驚夢》由資深演員帶領新秀演出，傳承粵劇藝術，龍貫天自2012年起擔任香港八和會館「粵劇新秀演出系列」藝術總監，對培育新秀有相當豐富的經驗。他擔任此劇藝術總監並飾演皇帝一角，帶領中生代演員與新秀演出，資深粵劇花旦南鳳擔任藝術指導，執手教戲。主角黃成彬是新一輩年輕文武生，唱做根基紮實。女主角劉麗是導師級別，2001年畢業於廣東粵劇學校的粵劇表演專業，是名伶曾慧的入室弟子，現任香港演藝學院戲曲學院全職講師。其他台柱包括中生代演員梁煒康及黎耀威，二幫及三幫花旦分別是新秀吳敏婷及黃安晴，先後在2020及2024年畢業於香港演藝學院戲曲學院，獲榮譽學士學位，同為香港八和會館「粵劇新秀演出系列」演員。

日期：10月3日至5日公演

地點： 西九戲曲中心大劇院

相關字詞﹕劉麗 黃成彬 牡丹亭驚夢

上 / 下一篇新聞