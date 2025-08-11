【娛樂場】黃成彬劉麗合演粵劇《牡丹亭驚夢》 10月戲曲中心開鑼

故事開始在各自的夢裏，閨閣小姐與年輕秀才相遇。小姐與秀才初試雲雨之歡，驚醒後尋夢不成，一病不起。嚴父歸咎於破例讓小姐踏出閨門遊賞後花園。小姐和秀才陰陽相隔三年重逢於夢外，人鬼再續前緣。小姐按照閻君指示，囑咐秀才掘墳開棺，秀才不惜以身試法，小姐果然還魂，有情人結為夫婦，小登科後大登科，父親卻指兩人無媒苟合，不肯認親，最終由皇帝定奪。

加插花神樂舞華麗場面

《牡丹亭驚夢》不只是生死不渝的愛情故事，戲曲學者林萬儀擔任戲劇顧問，找出作品更多層面的意義連結，提供作品最佳呈現角度的意見。《牡丹亭驚夢》的音樂、舞蹈、舞台皆帶來新亮點，音樂總監王勝泉透露，昔日音樂名家朱毅剛特為此劇作曲，由另一名家顧家煇編配和聲的一首原創舞蹈音樂，將在是次演出中再次呈現，展示西方音樂編曲法融入粵劇傳統音樂的探索成果。劇中又參考清代以來的舞台演出，加插花神樂舞的片段，將一個花神的演出發展為眾花神舞動的華麗場面。製作團隊以現代劇場的概念及技法，呈現傳統戲曲美學。設計師王梓駿透過提取劇作的意象，設計出體現虛擬美學的實景，並以背景動畫配合。此劇有幽魂出現的場面，將會透過燈光設計，營造鬼影幢幢的效果，為觀眾帶來疑幻似真的體驗。

以舊帶新傳承粵劇藝術

今次《牡丹亭驚夢》由資深演員帶領新秀演出，傳承粵劇藝術，龍貫天自2012年起擔任香港八和會館「粵劇新秀演出系列」藝術總監，對培育新秀有相當豐富的經驗。他擔任此劇藝術總監並飾演皇帝一角，帶領中生代演員與新秀演出，資深粵劇花旦南鳳擔任藝術指導，執手教戲。主角黃成彬是新一輩年輕文武生，唱做根基紮實。女主角劉麗是導師級別，2001年畢業於廣東粵劇學校的粵劇表演專業，是名伶曾慧的入室弟子，現任香港演藝學院戲曲學院全職講師。其他台柱包括中生代演員梁煒康及黎耀威，二幫及三幫花旦分別是新秀吳敏婷及黃安晴，先後在2020及2024年畢業於香港演藝學院戲曲學院，獲榮譽學士學位，同為香港八和會館「粵劇新秀演出系列」演員。

日期：10月3日至5日公演

地點： 西九戲曲中心大劇院