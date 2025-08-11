明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《中年好聲音4》逾5800人參加海選 歌手陳逸璇獲評判張佳添睇好

【明報專訊】《中年好聲音4》昨日於將軍澳電視城展開香港賽區海選，吸引來自不同階層人士參加，包括日本人、台灣藝術表演者、歌手陳逸璇、心臟科醫生、失明人士、遺體化妝師、北京網紅及駐場歌手等，接受評審肥媽（Maria Cordero）、張佳添、周國豐及海兒面試，無綫總經理曾志偉也有現身。張佳添為陳逸璇「加持」，稱20年前曾任她的歌曲監製，大讚其歌藝有進步，「若她不入100強，只會因為歌藝太專業，或者沒有時間比賽」。

張佳添否認追求樂易玲

獲好評的陳逸璇未有十足把握入圍，因其他參賽者水準很高，當中與駐場歌手Victor曾在郵輪上合唱，又透露今次鼓起勇氣參賽為了挑戰自己，找知音人，「去年在愛情、事業方面受到很大挫折，影響情緒低落，沒有任何動力，唯有從音樂和唱歌上尋找人生喜悅和意義」。

張佳添傳力追無綫高層樂易玲，他以「無腳雀仔」自居，稱與樂易玲只是好朋友，他笑說：「《女神配對計劃》第2季已暗地展開，TVB真女神樂小姐挺身幫手做宣傳 ，我只是為了配合炒作，若樂小姐參加節目，我就參加。」經過半天面試，張佳添與海兒稱參賽者實力強，且有驚喜，張佳添指這個節目鼓勵很多殘障人士勇於踏出一步追夢，現場就被失明鋼琴調音師自彈自唱感動，又稱對陳逸璇沒私心，純粹憑表現覺得她值得獲高分，「我對個個參賽者都要求高，比《中年3》縱壞了。」海兒亦讚台灣藝術表演者張振文、駐場歌手Victor、北京網紅張碩靚聲演繹動人，知道剛做完「通波仔」手術的肥媽很期待心臟科醫生入圍，不過醫生因緊張影響表現，有點可惜。

曾志偉表示《中年4》海選反應踴躍，超過5800人參賽者來自世界各地，比上屆多1000人，所以海選時間較長，賽制亦需要調整，正研究第5名評判人選，透露很多藝人感興趣，但檔期需要斟酌。前港姐冠軍翁嘉穗的商人老公鄔友正決意報名參賽，志偉認為跟節目製作無衝突，任何人要憑實力入圍，即使今屆有多名歌手、DJ報名，所有人的機會都是均等，「有些歌手唱得太耐難改風格，亦有素人表現突出，《中年3》都沒有職業歌手入到三甲」。

曾志偉：《女神》有望開拍第2季

《女神配對計劃》掀起話題，曾志偉稱有機會開拍第2季，因香港觀眾對真人騷增加了認受。會否借節目幫手撮合傳緋聞的樂易玲與張佳添，志偉不評論，「叫他們自行報名參加節目」。他又否認綜藝節目產量增加影響劇集減產，「無綫看似減少自家劇集製作，其實是跟不同平台多了合作。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕曾志偉 張佳添 陳逸璇 中年好聲音4

上 / 下一篇新聞