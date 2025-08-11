《中年好聲音4》逾5800人參加海選 歌手陳逸璇獲評判張佳添睇好

張佳添否認追求樂易玲

獲好評的陳逸璇未有十足把握入圍，因其他參賽者水準很高，當中與駐場歌手Victor曾在郵輪上合唱，又透露今次鼓起勇氣參賽為了挑戰自己，找知音人，「去年在愛情、事業方面受到很大挫折，影響情緒低落，沒有任何動力，唯有從音樂和唱歌上尋找人生喜悅和意義」。

張佳添傳力追無綫高層樂易玲，他以「無腳雀仔」自居，稱與樂易玲只是好朋友，他笑說：「《女神配對計劃》第2季已暗地展開，TVB真女神樂小姐挺身幫手做宣傳 ，我只是為了配合炒作，若樂小姐參加節目，我就參加。」經過半天面試，張佳添與海兒稱參賽者實力強，且有驚喜，張佳添指這個節目鼓勵很多殘障人士勇於踏出一步追夢，現場就被失明鋼琴調音師自彈自唱感動，又稱對陳逸璇沒私心，純粹憑表現覺得她值得獲高分，「我對個個參賽者都要求高，比《中年3》縱壞了。」海兒亦讚台灣藝術表演者張振文、駐場歌手Victor、北京網紅張碩靚聲演繹動人，知道剛做完「通波仔」手術的肥媽很期待心臟科醫生入圍，不過醫生因緊張影響表現，有點可惜。

曾志偉表示《中年4》海選反應踴躍，超過5800人參賽者來自世界各地，比上屆多1000人，所以海選時間較長，賽制亦需要調整，正研究第5名評判人選，透露很多藝人感興趣，但檔期需要斟酌。前港姐冠軍翁嘉穗的商人老公鄔友正決意報名參賽，志偉認為跟節目製作無衝突，任何人要憑實力入圍，即使今屆有多名歌手、DJ報名，所有人的機會都是均等，「有些歌手唱得太耐難改風格，亦有素人表現突出，《中年3》都沒有職業歌手入到三甲」。

曾志偉：《女神》有望開拍第2季

《女神配對計劃》掀起話題，曾志偉稱有機會開拍第2季，因香港觀眾對真人騷增加了認受。會否借節目幫手撮合傳緋聞的樂易玲與張佳添，志偉不評論，「叫他們自行報名參加節目」。他又否認綜藝節目產量增加影響劇集減產，「無綫看似減少自家劇集製作，其實是跟不同平台多了合作。」

