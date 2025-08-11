被問太太是否佗仔 郭富城得戚笑 關智斌9月開騷歡迎張致恒捧場

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

郭富城（城城）早前默認將再度做爸爸，昨日見他心情大靚，出場時獲全場拍掌歡呼。他在台上表示自己當歌手35年，與新城差不多一起成長，繼續齊齊發放正能量。他大讚是次運音會很有意思，既集合音樂、運動及慈善，實踐體藝共融，推行全民運動，並呼籲大家一齊動起來。落台時被追問太太方媛是否懷男嬰？城城聞言一臉風騷，僅露出得戚笑容，未有回應。

入行23年的關智斌將於9月在啟德體藝館舉行兩場演唱會，稱一直構思開騷，奈何紅館難訂，碰巧啓德體藝館有期，決定擇日不如撞日。他承認籌備時間較倉卒，今天開始接受優先訂票，承認開騷有一定壓力，「想在演唱會呈現不同的音樂、燈光及特別表演。（啟德興玩插水？）如果徇眾要求可以試試。騷肌是基本動作，未想到用什麼方法突圍而出，Tyson Yoshi是肌肉型，自己屬精幹型，所謂百貨應百客」。會否騷八字胸肌，關智斌搞笑回應，稱生辰八字不能隨便公開。至於嘉賓名單，他大賣關子拒透露。有網民提議關智斌邀昔日隊友張致恒做嘉賓？他表示今次沒特別找舊隊友，若對方有時間，也歡迎來欣賞。有說張致恒生活拮据？關智斌說：「他自有方法處理難題，身為朋友只有聆聽，會給予他空間。」

羅家英怕講多錯多 拒談身後事

譚詠麟率領「香港明星足球隊」成員羅家英、黃日華、關禮傑及趙浚承等參與友誼表演賽，以2比1勝出。羅家英被問到接受查小欣訪問時自爆為醫治癌症幾乎花光積蓄，又因患前列腺癌，注射女性荷爾蒙，導致性慾完全消失？他聞言即說太太汪明荃（阿姐）為報道大感勞氣，責怪他不應亂說出來，部分訪問內容被人曲解，好離譜，他說：「有人留言罵我『死光頭」又嫌我懶，兩公婆AA制，是我們之間的事，關別人什麼事？」他承認早已在澳門買下墓地，擔心遲買地價會貴。阿姐亦知此事，並不介意談論身後事，但為免再講多錯多，以後盡量不談。

洪嘉豪想向魯庭暉提議增設淋浴房

Dear Jane與洪嘉豪首次合作，他們解釋樂隊主音Tim正身在溫哥華陪伴家人，所以由洪嘉豪暫時「頂替」主音位置。談到魯庭暉辭去MakerVille職位，宣布加盟華納出任亞太區總裁，洪嘉豪與Dear Jane對於新高層加入，未擔心新人事新作風對他們構成影響，「加入公司多年，無論出歌、拍MV、出專輯，公司從不會阻撓或有意見，我們超free！就算人事變動，都不會想太多，做好自己、做好音樂就可以，未來繼續創作，一齊進步。希望新人事，將我們帶去菲律賓或越南開拓新市場。」洪嘉豪暫未見過魯庭暉，也未敢提出訴求，笑說要求加人工是夢想，又想提議公司增設淋浴房，讓他們捱更抵夜創作時，有地方冲涼更衣。

