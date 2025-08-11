李克勤減接內地騷 陪大仔外國升學 否認幫炎明熹搭路簽新公司

不給附屬卡 要兒子捱吓

李克勤近年將工作重心放在內地，較少在港，稱心繫香港，有留意無綫歌唱節目《聲秀》和社會時事，他說：「以往每年也參與內地大型綜藝節目，但拍攝時間要幾個月，今個暑假後要陪長子李立仁到海外升讀大學，故今年減少接騷，會與太太陪兒子過去，等他安頓後就返港，不會感不捨得，男仔嘛」。他稱兒子算獨立，所以都放心，只提醒他有些事要特別小心。會否給兒子附屬卡傍身，李克勤說：「不會給他太多錢，18歲仔已可以做兼職，當然要讓他捱吓。（有否擔心兒子將來帶外籍女友回來？）這些已管不到，他將來有自己的生活。」

外間傳炎明熹約滿無綫，李克勤幫她搭路轉簽新公司？克勤聞言一臉驚訝，稱與他無關，「點會？我們不同公司。《聲夢傳奇》是一個大家庭，今晚在場見到幾個學員都有聚一聚，見他們演出大騷都有進步，而且愈來愈靚。反而炎明熹少見，間中有傳短訊，但沒有參與有關她前途的事。因每個人都有自己天空、世界和路要行，我又不是她家人，她沒有問過我意見，所以不關我事；亦有問過老闆（楊受成），也不關他的事」。

鍾柔美曬泳照 稱最緊要健康

鍾柔美（Yumi）早前在網上分享比堅尼泳裝照，獲不少網民讚賞。她表示趁暑假出海玩，否認大個女可以行性感，覺得最緊要是舒服、健康及開心。姚焯菲（Chantel）與詹天文（Windy）同讚賞Yumi身材好，又可以上船玩。Windy認為每人有穿衣的自由，只要穿得靚及自然就得，不認為好友變大膽，「大家各有特色，我覺得Chantel可愛得來又有型。但自問未夠膽穿比堅尼，好似今晚我們唱《女神》，每人的美都不一樣，要欣賞自己好與不好」。Chantel稱不及Yumi身材好，讚她勇敢又有自信。

連詩雅爆女兒奪「蕭哈哈」初吻

連詩雅獻唱《人生使用說明》，稱很久沒在大場館表演，難免有點緊張，「早前忙工作，沒為女兒陳星頤一歲生日大事慶祝，一家三口影了輯家庭照及到主題樂園玩，留待明年才搞生日會」。她稱女兒跟洪永城幼女Beryl與黃翠如兒子「蕭哈哈」較熟絡，又搞笑爆女兒太熱情，奪去了蕭哈哈面珠初吻，「帶女兒去翠如家，她不停追住蕭哈哈來惜，也有強吻洪永城的細女。我也不好意思，有叫女兒不要太狂野」。

記者：林祖傑、林蘊兒