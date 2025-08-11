GD亞博騷第2場 歌迷撒「錢」被鬧爆 張曦雯甩拖後首露面 揮手舉V心情靚

粉絲斥：你以為去咗牛郎店

有粉絲留言鬧爆掟錢者，認為影響香港形象，事後有人在小紅書貼出「道歉文」說對不起，承認思想不周，稱沒有不尊重的意思，出發點是似dancer撒彩帶一樣逗GD，已知自己行為不妥，亦為連累內地的GD粉絲被罵，要向GD及所有人道歉。

前晚GD演唱會繼續吸引不少藝人「朝聖」，包括早前跟拍拖8年外籍男友Mark Brunyez分手的張曦雯，以及冼靖峰、邵美琪及再度捧場的陳敏之與丈夫。張曦雯心情不錯，見傳媒拍照揮手又舉V字手勢。邵美琪笑言黎瑞恩以前曾幫她改日本名叫「知啲（GD）唔知啲（GD）」。

主辦方發聲明 沒授權內部認購

GD首場演出前，有傳歌迷被詐騙，臨開騷前取不到門票，指透過「內部認購」有人涉嫌虧空。昨日主辦單位寶輝娛樂發聲明澄清，內容如下：「本公司（寶輝娛樂）在此再次重申《GD [Übermensch] 香港站》並沒有授權任何單位作內部認購行為，門票唯一合法售票網站為Cityline，歌迷應避免經過任何第三方個人或非法網站處購買《GD [Übermensch] 香港站》門票，以免蒙受損失。至於日前某黃牛網站宣稱一些所謂內部認購方法，實屬訛騙行為，敞司將密切注意事態發展，任何假冒主辦方行為，敝司將保留法律上的權利並交由警方置理。」

傳BigBang明年攻啟德主場館

明年是BigBang出道20周年，GD近期在巡演中透露明年將會重組演出。前日有消息指BigBang明年3月會在啟德主場館舉行演唱會，最少開3場，並可能採用「實名制」購票方式，預計將再掀起搶飛潮。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com