明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

GD亞博騷第2場 歌迷撒「錢」被鬧爆 張曦雯甩拖後首露面 揮手舉V心情靚

GD香港開騷被丟假銀紙 粉絲鬧爆唔尊重

【明報專訊】韓國男團BigBang隊長G-Dragon（GD）假亞博舉行一連3場世界巡迴演唱會香港站，前晚第2場，GD演出令全場氣氛high爆，其間歌迷大合唱生日歌，預祝他本月18日37歲生日。GD落台跟歌迷近距離接觸時，一度坐下綁鞋帶，現場尖叫聲四起。之後突然有歌迷向他掟出一疊印有他肖像類似「紙幣」的紙張，他顯得愕然轉身張望，之後繼續演出。GD被「錢」掟的視頻在小紅書瘋傳，粉絲斥此行為不尊重、無禮，有留言：「好肉酸啊！大姐，你以為自己去咗牛郎店咩？」

粉絲斥：你以為去咗牛郎店

有粉絲留言鬧爆掟錢者，認為影響香港形象，事後有人在小紅書貼出「道歉文」說對不起，承認思想不周，稱沒有不尊重的意思，出發點是似dancer撒彩帶一樣逗GD，已知自己行為不妥，亦為連累內地的GD粉絲被罵，要向GD及所有人道歉。

前晚GD演唱會繼續吸引不少藝人「朝聖」，包括早前跟拍拖8年外籍男友Mark Brunyez分手的張曦雯，以及冼靖峰、邵美琪及再度捧場的陳敏之與丈夫。張曦雯心情不錯，見傳媒拍照揮手又舉V字手勢。邵美琪笑言黎瑞恩以前曾幫她改日本名叫「知啲（GD）唔知啲（GD）」。

主辦方發聲明 沒授權內部認購

GD首場演出前，有傳歌迷被詐騙，臨開騷前取不到門票，指透過「內部認購」有人涉嫌虧空。昨日主辦單位寶輝娛樂發聲明澄清，內容如下：「本公司（寶輝娛樂）在此再次重申《GD [Übermensch] 香港站》並沒有授權任何單位作內部認購行為，門票唯一合法售票網站為Cityline，歌迷應避免經過任何第三方個人或非法網站處購買《GD [Übermensch] 香港站》門票，以免蒙受損失。至於日前某黃牛網站宣稱一些所謂內部認購方法，實屬訛騙行為，敞司將密切注意事態發展，任何假冒主辦方行為，敝司將保留法律上的權利並交由警方置理。」

傳BigBang明年攻啟德主場館

明年是BigBang出道20周年，GD近期在巡演中透露明年將會重組演出。前日有消息指BigBang明年3月會在啟德主場館舉行演唱會，最少開3場，並可能採用「實名制」購票方式，預計將再掀起搶飛潮。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕G-Dragon（GD）

上 / 下一篇新聞