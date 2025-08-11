張衛健凌空彈跳 許志安淚眼訴心聲 BIG FOUR紅館騷 蘇永康父子檔送驚喜

記者：鍾一虹

張衛健（Dicky）、許志安（安仔）、蘇永康（阿公）及梁漢文（Edmond）的BIG FOUR組合，相隔12年重組舉行一連3場《HAPPY TO SEE YOU ALL》紅館演唱會，昨晚首場演出，四個阿嫂包括安仔太太鄭秀文、Edmond老婆Karen、蘇永康太太與兒子，以及Dicky太太張茜偕奶奶現身支持，林家棟、陳山聰夫妻、《大帥哥》演員蔡思貝、楊秀惠及譚凱琪也來捧場，還有一眾紅星好友送花籃祝賀。

四個阿嫂齊撐場

BIG FOUR四子不改互窒本色，刻意企開的Dicky取笑3名好兄弟著內增高鞋墊，遭3隊友圍攻，Edmond與阿公反擊他又矮又無記性，問他夠不夠膽發誓唱《真真假假》從沒忘詞？Dicky即賴皮說：「我發誓，《真真假假》歌詞忘記好多次。」承諾開騷再做蜈蚣彈的Dicky被要求「找數」，他即以慢動作扮蜈蚣彈，3名兄弟不收貨，取笑他是「蛤蚣反肚」，Dicky叫大家不要欺人太甚，更從褲袋掏出年滿60歲領取的長者樂悠咭做擋箭牌，Edmond笑說：「他樂悠咭張相，似光頭巴士司機。」

Dicky樂悠咭照片被取笑

阿公返入後台準備時，安仔指阿公生仔有後，好值得3兄弟羨慕，Dicky反問：「即是話我無仔送終啫？」安仔說：「不要咁講！」叫他要學口乖一點，指他太太張茜坐第一排觀眾席，Edmond笑稱演唱期間邀張茜入後台跟Dicky溫馨一下，可能有奇蹟發生。安仔說：「咩奇蹟？過兩年他用得着醫療券，不要叫他生仔，生蛇好過。」Dicky稱跟3個好兄弟建立友誼超過30年，互窒無芥蒂。

之後四子用一支結他聯彈《將冰山劈開》，不過發生蝦碌，出現彈錯情况，安仔尷尬說：「最多出錯係我，雖然彈得麻麻哋，希望大家不要嫌棄，4個男人做一件低能事，但好熱血，想令大家開心。」安仔再笑Dicky將結他當鼓打最好撈，Dicky回應：「我仲講乜好？實在好易撈。你哋睇我戴一邊耳機，半臂都玩贏你哋。」又拖阿公落水，窒他彈結他手勢似中醫把脈，趁機念出代言廣告對白放笑彈。

Edmond安仔騷肌

進入獨唱環節，Edmond與安仔各自騷胸腹肌，甚有睇頭，激瘦的安仔用韓星Rain式跳唱《翻騰》，他透露未出場前心情興奮，狂做拉筋以應付跳唱。曾因「安心事件」事業直插低谷的安仔又剖白自疫情沉靜了幾年，經常在家彈結他哼歌思考人生，「初初以為只是打發時間，回想起來是重要的moment，因可以清晰聽到自己久違了的聲音，想到好耐無用心、真心唱歌畀大家聽」。臨唱《一步一生》前，他眼濕濕訴心聲，「每個人都會遇上不知道的未來，可能會有不安，只要身邊有人拍拍膊頭鼓勵就好」。接着Dicky戴黑超和頭套重現孫悟空造型獻唱，做出原地彈高半個人高度的動作，寶刀未老。

Dicky表示BIG FOUR成員好幸運，有大批歌迷愛惜，他即場揀出幸運女觀眾，頭貼頭、鼻貼鼻玩自拍，他笑說：「她個勢好狼。」接着Dicky爆Edmond伴太太抗癌時，在家戴假髮逗太太笑；又以多次離離合合來形容安仔和鄭秀文的情路；安仔亦應景唱出鄭秀文歌曲《我們都是這樣長大的》。阿公與兒子父子檔表演，由兒子打鼓伴奏《男人不該讓女人流淚》。

感謝已故錢國偉唐奕聰

音樂會尾聲，安仔和Dicky跳探戈，Dicky有點追不上節奏，令安仔面露辛苦表情配合，帶出喜感，引起台下陣陣笑聲。四子臨完場前特別感謝睇住BIG FOUR成長的已故導演錢國偉及太極成員唐奕聰，獻唱新團歌《赤子們》，並走到觀眾席握手，令Dicky跟《大帥哥》演員重聚。

