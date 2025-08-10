明報新聞網
娛樂

【娛樂場】內地劇《定風波》 探案小隊破解7大連環詭案

【明報專訊】內地男星王星越聯同向涵之主演內地劇《定風波》於愛奇藝上架，講述大齊第一神探蕭北冥（王星越飾）被嫁禍為惡魔「夜煞」後決心洗脫罪名，與師妹鍾雪漫（向涵之飾）和一群機智果敢的伙伴聯手破獲7宗連環案件，揭開「夜煞」真相。《定風波》由趙錦燾執導，其他演員有陳宥維、張南、何洛洛、鄧凱等，7大連環詭案懸念迭起、環環相扣。

大齊第一神探背負冤屈

故事開篇以「碑像血淚案」引出蕭北冥的重大命運轉折，隨後接連上演「新娘縫殺案」、「詛咒軍團案」、「陰魂鏢車案」、「天譴焦屍案」、「海崖異怪案」等7個環環相扣的離奇大案，朝堂上的暗流涌動與江湖的血雨腥風逐漸顯現，最終指向「夜煞」謎團的真相。該劇在完整的故事框架下構建了「拼圖式」案件，7個案件拼完才能看見真正的《定風波》全貌。

《定風波》塑造了一支生動、有血有肉的探案小隊，每個角色都獨具魅力。神探蕭北冥智計無雙卻背負冤屈，在絕境之中以一腔孤勇為眾生平定風波；颯爽女捕快鍾雪漫兼具智慧與武功，歷盡重重磨難，但她心中的道義和信念卻始終分毫未減；仵作風清濁（陳宥維飾）醫毒雙絕卻性格呆萌，是探案小隊的氣氛「調節劑」；「忠犬護衛」童雙（何洛洛飾）武力超群，多次於危難中力挽狂瀾；霍黛蓉（張南飾）精通易容，白切黑的反差形象令人印象深刻；諸葛孔雲（鄧凱飾）是亦敵亦友的傲嬌神捕。諸多鮮活的群像塑造，令該劇看點十足，這些角色立場不盡相同，卻在破解「夜煞」謎團的過程中逐漸成為生死與共的戰友，從個人恩怨到家國大義，從互相猜忌到肝膽相照，他們在驚心動魄的探案歷程中完成蛻變，最終譜寫出一曲蕩氣回腸的少年俠義贊歌。

案件細節賦予科學解釋

劇組巧妙將民間傳說「夜煞」融入案件主線，營造出獨特的恐怖氛圍。曝光的案件細節提示，每一個兇案現場都隱藏着謎團，死者額頭上的神秘符號是失傳古文字，京城大火中的藍色火焰源於特製化學配方，鬼市迷案中會說話的傀儡暗藏機關術，這些元素不僅保留了傳統神怪小說的神秘感，也賦予科學解釋，形成獨特的科學怪談風格。美術指導透露，為創造沉浸式的恐怖體驗，劇組特別研究宋代《洗冤錄》中的驗屍手法，在道具製作上力求深入。

顛覆女性角色傳統刻板印象

向涵之飾演的鍾雪漫顛覆懸疑劇中女性角色的傳統刻板印象，身為蕭北冥的師妹，她不僅是驗屍和毒物檢測專家，更是推動劇情的重要情感支點，兩人從互相猜忌到並肩作戰的關係轉變，通過一系列細節得以呈現，如她能憑蕭北冥無意識的動作能判斷其是否撒謊；蕭北冥則記得她在驗屍時使用特定香料來掩蓋血腥味的習慣。這種專業上的默契，使得他們的情感發展更有說服力。

相關字詞﹕向涵之 王星越 定風波

