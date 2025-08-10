《女神》曾展望葉蒨文同牀有肢體接觸 梁敏巧「更愛自己」似暗示配對失敗

羅毓儀爆喊：對不起T.Max

今晚播出內容還有Yuki跟海淦清（T.Max）解心結，在「心意配對」遊戲環節中，T.Max不止一次揀中了Yuki的帳篷，兩人心靈相通，但Yuki每次也沒有將「心意鎖匙」交到對方手上，表明神女無心。今次兩人加上GM被編排同組，有GM做中間人玩問答遊戲，令Yuki跟T.Max打破隔膜，Yuki說：「我唔係討厭你（T.Max）呀！」她又解釋爆喊原因，是覺得對不起對方。

梁敏巧跟劉啟進（Matt）被認為有發展潛質的一對，但她完成拍攝後，日前在社交平台撰長文分享感受，似暗示未配對成功，她提到節目課題是「如何靠自己相信自己值得被愛」，她面對自己的缺點、投入做好並堅持原則與信念，「我內心會更強大，同頻嘅人會步近，好多謝愛護我惜我的人，嗯，我又更愛自己了，更相信自己是值得了」。有網民認為「我又更愛自己了」這句是配對失敗了。

