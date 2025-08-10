明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

45歲方力申寶刀未老 奪200米背泳冠軍

【明報專訊】現年45歲的前港隊「飛魚王子」方力申，日前參加新加坡舉行的世界先進游泳錦標賽，以2分16秒84成績奪得男子200米背泳45—49歲組別冠軍。方力申曾擁有11項香港游泳紀錄，2000年出戰悉尼奧運，之後淡出泳壇全力在娛樂圈發展。昨日方力申在社交平台分享得獎感受，表示因2018年環島泳籌款的構思令離開游泳池十幾年的他再落水，經過一年半時間練水，2019年11月完成45公里環島泳，他重新愛上游水。

因環島泳重新愛上游水

方力申稱自此無間斷每星期三次，朝早6點幾起身跟泳隊練水，另外自己再游多三四次。2020年他再參加比賽，2023年首次參加福岡舉行的世界先進游泳錦標賽，在200米背泳以2分21秒得第6名。2024年在多哈舉行，以2分19秒獲第2名，今次新加坡舉行首次奪冠，他的對手Maurizio Thesar與Stev Theloke皆有名堂，實力比他强，前者是這組別的歐洲紀錄保持者，後者當年也曾參加悉尼奧運並奪兩銅牌。

方力申對今次成績感滿意，稱目標達成，若不是6年前的環島泳，也不會再游水，他說：「我以為永遠唔會再鍾意番游水嘅，因知道無論我點樣游，我都無可能快過以前的時間。」現在他放下執著，只想做自己喜歡的事，沒有壓力，開心就繼續游，游得多便進步。他最開心是今次賽事，父母、弟弟，以及太太佗住Baby也在現場見證他得獎，好圓滿。

娛樂組

相關字詞﹕世界先進游泳錦標賽 方力申

上 / 下一篇新聞