45歲方力申寶刀未老 奪200米背泳冠軍

因環島泳重新愛上游水

方力申稱自此無間斷每星期三次，朝早6點幾起身跟泳隊練水，另外自己再游多三四次。2020年他再參加比賽，2023年首次參加福岡舉行的世界先進游泳錦標賽，在200米背泳以2分21秒得第6名。2024年在多哈舉行，以2分19秒獲第2名，今次新加坡舉行首次奪冠，他的對手Maurizio Thesar與Stev Theloke皆有名堂，實力比他强，前者是這組別的歐洲紀錄保持者，後者當年也曾參加悉尼奧運並奪兩銅牌。

方力申對今次成績感滿意，稱目標達成，若不是6年前的環島泳，也不會再游水，他說：「我以為永遠唔會再鍾意番游水嘅，因知道無論我點樣游，我都無可能快過以前的時間。」現在他放下執著，只想做自己喜歡的事，沒有壓力，開心就繼續游，游得多便進步。他最開心是今次賽事，父母、弟弟，以及太太佗住Baby也在現場見證他得獎，好圓滿。

娛樂組