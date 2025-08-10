明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

導演彭發：拍每部戲都當「遺作」 王敏奕睇《見鬼》留陰影 克服心魔首演驚慄片

【明報專訊】導演彭發被爆前年執導電影《空心人》期間情緒不穩，在片場爆喊，亦向張兆輝透露視該片為遺作，疑為不如意事萌輕生念頭。彭發就「遺作論」解畫，稱電影市道差，每部戲都當最後作品，又承認因太太患病，觸動生離死別情緒，現已振作起來，籌備工作計劃。彭發又爆女主角王敏奕曾想推戲，全靠曾國祥做說客。王敏奕稱多年前睇《見鬼》留陰影，今次要克服心魔拍驚慄片。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

王敏奕自認從小很細膽，不過為了追潮流，20幾年前跟同學入戲院睇彭氏兄弟執導的《見鬼》，被嚇到留下陰影，從此不敢接觸驚慄片；前年收到導演彭發邀拍《空心人》時，一方面感到受寵若驚，但題材對她是障礙。彭發表示張兆輝曾跟王敏奕合作劇集《飛虎之潛行極戰》，覺得這個女演員很有潛質，在張兆輝太太介紹下，屬意起用她做該片女主角，最後要出動人情牌才能打動她，彭發說：「她的老公曾國祥做過彭氏兄弟執導電影《見鬼2》副導演，我睇住他成長和成功，都替他開心，全靠他講了一句『彭發是個好導演』，王敏奕才肯接戲，我知她不想接。」王敏奕否認因老公做說客才接戲：「睇完劇本已經被打動，是個不可多得的角色，決定克服恐懼面對挑戰，今次經歷了奇妙旅程，開創了我的路向，跟導演學到好多，獲到啟發，不論劇本好不好，自己都要拍出好睇的鏡頭。」

王：付出110%投入度

繼《見鬼》捧紅李心潔兼成為影后，王敏奕能否成為下一個「鬼后」？彭發稱交給觀眾定斷，但相信大家睇完戲，會記得呢個演員的演出，也很滿意王敏奕的表現，因這部是愛情驚慄片，要處理大量情緒起伏劇情，一點都不容易，開拍前已警告演員，要有心理準備經歷痛苦、崩潰過程。

王敏奕表示自己付出110%投入度，除了因對手張兆輝功力深厚，導演要求很高，做不到要求絕不收貨，「輝哥（張兆輝）望一望我已攞到情緒，嘩，立即提示我要盡力，今次最大難度不是拍喊戲，而是控制住情緒不喊，又試過要靠幻想去做出一個虛無縹緲的表情，演到投晒降，不停NG很沮喪，多謝導演引導，現在回想好享受過程」。

彭：反傳統阻止演員對戲

彭發笑稱拍攝時已有驚慄感，怕演員未拍到結局已爆發情緒，故提高警覺應變，軟硬兼施去引導演員控制情緒，「演員已經睇晒劇本，拍到中間，他們講對白、做表情都不可以有任何痕迹，對演員來講，最難就是想喊而不準他們喊，有時拍拍吓，我要撲出去喝止他們爆情緒，叫他們忘記劇本，或要講笑話分散他們的情緒，又反傳統阻止演員對戲，他們試過對戲已經喊，我就不准他們培養情緒。（開拍前可有收起結局篇劇本，不讓演員睇？）好難，驚演員不接戲仲大鑊。後來拍悲情戲時，憑我經驗知道要一take過捕捉演員情感，就準備4部機拍攝，我自己都落場做埋攝影師」。

沒尋死想法 識得振作

彭發2023年底爆出為救患肺癌的太太花盡積蓄，曾欠下逾200萬元債務，幸得片商和友好出手幫助才捱過難關，獲撤銷破產呈請。張兆輝近日受訪，透露拍攝時，彭發在紙紮店躲在一角爆喊，又稱視該片為遺作，疑受打擊萌生輕生念頭，情况令人擔憂。彭發承認前年陷入苦難，加上受電影劇情牽動，令他感觸落淚，「前年太太已經病緊，令我想到生離死別，加上拍該場悲情戲，會諗『是不是再無機會呢？』電影市道現在又差，所以做導演拍得一部得一部，每部都抱住拍遺作的心態」。太太近况如何？彭發說：「都OK。」他叫大家不用擔心，自己沒尋死想法，識得振作，「我仲喺度，無睇唔開，正籌備開拍新戲。原來世間上好多事，都是最好安排，自身經歷令我有更多體會，幫助編寫《空心人》劇本，有意外收穫。（彭氏兄弟何時合作拍戲？） 會有機會的，我和哥哥對上合作電影係2013年《逃出生天》，都期待再合作，其實一直有人找我們拍戲，但要睇項目和題材，是否值得我們再做」。

相關字詞﹕王敏奕 空心人 彭發

上 / 下一篇新聞