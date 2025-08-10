導演彭發：拍每部戲都當「遺作」 王敏奕睇《見鬼》留陰影 克服心魔首演驚慄片

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

王敏奕自認從小很細膽，不過為了追潮流，20幾年前跟同學入戲院睇彭氏兄弟執導的《見鬼》，被嚇到留下陰影，從此不敢接觸驚慄片；前年收到導演彭發邀拍《空心人》時，一方面感到受寵若驚，但題材對她是障礙。彭發表示張兆輝曾跟王敏奕合作劇集《飛虎之潛行極戰》，覺得這個女演員很有潛質，在張兆輝太太介紹下，屬意起用她做該片女主角，最後要出動人情牌才能打動她，彭發說：「她的老公曾國祥做過彭氏兄弟執導電影《見鬼2》副導演，我睇住他成長和成功，都替他開心，全靠他講了一句『彭發是個好導演』，王敏奕才肯接戲，我知她不想接。」王敏奕否認因老公做說客才接戲：「睇完劇本已經被打動，是個不可多得的角色，決定克服恐懼面對挑戰，今次經歷了奇妙旅程，開創了我的路向，跟導演學到好多，獲到啟發，不論劇本好不好，自己都要拍出好睇的鏡頭。」

王：付出110%投入度

繼《見鬼》捧紅李心潔兼成為影后，王敏奕能否成為下一個「鬼后」？彭發稱交給觀眾定斷，但相信大家睇完戲，會記得呢個演員的演出，也很滿意王敏奕的表現，因這部是愛情驚慄片，要處理大量情緒起伏劇情，一點都不容易，開拍前已警告演員，要有心理準備經歷痛苦、崩潰過程。

王敏奕表示自己付出110%投入度，除了因對手張兆輝功力深厚，導演要求很高，做不到要求絕不收貨，「輝哥（張兆輝）望一望我已攞到情緒，嘩，立即提示我要盡力，今次最大難度不是拍喊戲，而是控制住情緒不喊，又試過要靠幻想去做出一個虛無縹緲的表情，演到投晒降，不停NG很沮喪，多謝導演引導，現在回想好享受過程」。

彭：反傳統阻止演員對戲

彭發笑稱拍攝時已有驚慄感，怕演員未拍到結局已爆發情緒，故提高警覺應變，軟硬兼施去引導演員控制情緒，「演員已經睇晒劇本，拍到中間，他們講對白、做表情都不可以有任何痕迹，對演員來講，最難就是想喊而不準他們喊，有時拍拍吓，我要撲出去喝止他們爆情緒，叫他們忘記劇本，或要講笑話分散他們的情緒，又反傳統阻止演員對戲，他們試過對戲已經喊，我就不准他們培養情緒。（開拍前可有收起結局篇劇本，不讓演員睇？）好難，驚演員不接戲仲大鑊。後來拍悲情戲時，憑我經驗知道要一take過捕捉演員情感，就準備4部機拍攝，我自己都落場做埋攝影師」。

沒尋死想法 識得振作

彭發2023年底爆出為救患肺癌的太太花盡積蓄，曾欠下逾200萬元債務，幸得片商和友好出手幫助才捱過難關，獲撤銷破產呈請。張兆輝近日受訪，透露拍攝時，彭發在紙紮店躲在一角爆喊，又稱視該片為遺作，疑受打擊萌生輕生念頭，情况令人擔憂。彭發承認前年陷入苦難，加上受電影劇情牽動，令他感觸落淚，「前年太太已經病緊，令我想到生離死別，加上拍該場悲情戲，會諗『是不是再無機會呢？』電影市道現在又差，所以做導演拍得一部得一部，每部都抱住拍遺作的心態」。太太近况如何？彭發說：「都OK。」他叫大家不用擔心，自己沒尋死想法，識得振作，「我仲喺度，無睇唔開，正籌備開拍新戲。原來世間上好多事，都是最好安排，自身經歷令我有更多體會，幫助編寫《空心人》劇本，有意外收穫。（彭氏兄弟何時合作拍戲？） 會有機會的，我和哥哥對上合作電影係2013年《逃出生天》，都期待再合作，其實一直有人找我們拍戲，但要睇項目和題材，是否值得我們再做」。