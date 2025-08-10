吳啟洋29歲生日送飛吻 雲浩影自覺跳舞有進步

Phoebus與雲浩影表示首次聲演動畫有難度，多得導演從旁協助才達到最佳效果，雲浩影笑說：「試過NG幾次，不算太誇張。」有否邀音樂人男友T-Ma（馬敬恆）入場睇戲？她稱男友的話題很悶，所以不說了。提到雲浩影剛完成兩場麥花臣演唱會，Phoebus即讚她與男舞蹈員在台上跳舞很性感，雲浩影開心說：「男友都說行內有很多男士，很羨慕男舞蹈員可跟我跳舞。」她隨即問Phoebus有否羨慕？Phoebus稱當然羨慕，又讚雲浩影跳舞時很有自信，「睇過《造星III》，對她跳舞有印象，今次演唱會我畀她90分」。雲浩影自覺有進步，但仍有進步空間，笑言在Phoebus面前不敢班門弄斧。

記者：鍾一虹