娛樂

吳啟洋29歲生日送飛吻 雲浩影自覺跳舞有進步

【明報專訊】雲浩影、吳啟洋（Phoebus）前晚到沙田出席動畫《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》首映禮，適逢是Phoebus的29歲生日，粉絲上台送蛋糕，全場唱生日歌為他慶祝。雲浩影提議Phoebus解開一粒衫鈕騷肌或送飛吻，Phoebus選擇送飛吻，引來台下粉絲尖叫。Phoebus笑言不想搶「小新」風頭，所以不選擇解衫鈕，又稱工作中度過生日象徵好意頭，收工約家人食飯慶祝已滿足。

Phoebus與雲浩影表示首次聲演動畫有難度，多得導演從旁協助才達到最佳效果，雲浩影笑說：「試過NG幾次，不算太誇張。」有否邀音樂人男友T-Ma（馬敬恆）入場睇戲？她稱男友的話題很悶，所以不說了。提到雲浩影剛完成兩場麥花臣演唱會，Phoebus即讚她與男舞蹈員在台上跳舞很性感，雲浩影開心說：「男友都說行內有很多男士，很羨慕男舞蹈員可跟我跳舞。」她隨即問Phoebus有否羨慕？Phoebus稱當然羨慕，又讚雲浩影跳舞時很有自信，「睇過《造星III》，對她跳舞有印象，今次演唱會我畀她90分」。雲浩影自覺有進步，但仍有進步空間，笑言在Phoebus面前不敢班門弄斧。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕吳啟洋（Phoebus） 雲浩影

