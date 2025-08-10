明報新聞網
娛樂

無辜被票控拋煙頭 吳若希懷疑老公借車出事

【明報專訊】無綫慈善籌款節目《星光熠熠耀保良》昨晚在會展舉行。吳若希日前惹官非，被控去年7月拋煙頭出車外，她選擇上庭認罪交罰款了事。昨晚她出席保良騷，重提此事稱大感無厘頭，因發出告票當日，她根本身在內地工作不在港，無奈都要「食死貓」，她說：「因為律師費加罰款已經花接近一萬元，如要求法庭提交證據，花的律師費會多罰款幾倍。去年我在帖文提過丈夫（何兆鴻）接載女同事，不清楚他是否借車給別人用，還是他接載女同事時發生此事，相信沒辦法追究。我是頂住條氣，因不關我事，但奈何香港法律是票控車主。」她有追問老公，祝福他「平平安安」，以後不要帶麻煩給老婆就最好。

提到最近有樂手在社交網帖文申訴，稱去年為《中年好聲音2》16強參賽者朱博文的音樂會擔任伴奏樂手，騷後遭拖欠1300元酬勞，至今足足一年仍未收到。

古淖文盼朱博文拖數事件圓滿解決

同是「中二生」的古淖文與譚輝智表示未有留意報道。古淖文身為獨立藝人，經常自己處理所有事，包括酬勞報價，懂得盡量避免錢銀誤會，慶幸未遇過走數情况，「始終是別人的事，不便參與太多意見，希望朱博文的事件，能在大家開心的情况下完結」。譚輝智做慣生意，知找數期有時限，有快亦有慢，但絕不會故意拖數。《中年好聲音4》近日海選，古淖文與譚輝智有通知身邊朋友參加，但沒人有反應，懷疑可能是擔心不入圍會尷尬，偷偷地參加面試也不出奇。

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑

相關字詞﹕朱博文 譚輝智 古淖文 吳若希

