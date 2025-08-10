無辜被票控拋煙頭 吳若希懷疑老公借車出事

【明報專訊】無綫慈善籌款節目《星光熠熠耀保良》昨晚在會展舉行。吳若希日前惹官非，被控去年7月拋煙頭出車外，她選擇上庭認罪交罰款了事。昨晚她出席保良騷，重提此事稱大感無厘頭，因發出告票當日，她根本身在內地工作不在港，無奈都要「食死貓」，她說：「因為律師費加罰款已經花接近一萬元，如要求法庭提交證據，花的律師費會多罰款幾倍。去年我在帖文提過丈夫（何兆鴻）接載女同事，不清楚他是否借車給別人用，還是他接載女同事時發生此事，相信沒辦法追究。我是頂住條氣，因不關我事，但奈何香港法律是票控車主。」她有追問老公，祝福他「平平安安」，以後不要帶麻煩給老婆就最好。