姚焯菲月底赴美升學 預告12月歸隊拍《愛．回家》

Chantel預告12月放假返港，並歸隊拍《愛．回家之開心速遞》，她說：「放長假期我都會回港工作。（會否擔心經常不在港影響發展？）不擔心，粉絲和所有人都好惜我，我有什麼動向都留意。雖然不在港，但可以在當地錄歌。」學業和事業兩兼顧，Chantel承認辛苦，但兩者也不想放棄，「我以前很喜歡飛機，但自從在新西蘭讀書，坐長途機很累，在機艙又百無聊賴，就不太喜歡了！」她透露在美國住宿舍，因想認識新朋友。想識外國男友？她說看緣分，不會特別去找尋。

Beanies無意補回兩成員

Beanies成員潘釗彤與黃健怡因合約問題離隊，剩下張天穎（Jaime）、陳樂頤（Georgina）及李凱翹（Kay）。Beanies人數由5變3，昨日首次出席活動，她們表示少了兩名成員，在台上演出走位和唱歌都跟以前完全不同，要重新練習和適應，給時間大家消化，仍會繼續音樂路。陳樂頤表示兩人因合約問題與經理人意見分歧，所以主動終止合約。有否勸喻她們留下來？她說：「沒特別勸喻，合約太私人，尊重她們選擇。」她們透露Beanice暫時無意添加成員變回5人女子組合。

張天穎稱男友拍戲心情放鬆

張天穎與男友陳毅燊（ANSONBEAN）感情穩定，後者被影到在街頭拍攝電影《我們不是什麼》，與江生（AK）十指緊扣行街。張天穎表示男友拍戲後心情放鬆了很多，為了演出該片，更下了不少苦功，節食5天令身形變得瘦削，還上戲劇堂，參考很多同性電影。會否擔心ANSONBEAN壓力大，又令情緒出現問題？她覺得男友正在向下一個目標進發，心情會好一點。她大讚男友叻仔，「他知道情緒有高低，低潮時如何轉心態應對」。

張與辰本月17日在麥花臣場館舉行《中三夏日感謝祭》演唱會，稱正積極綵排和排舞。說到門票公開發售10幾分鐘便售罄，為何不加場？他稱因場地沒有期，希望之後在更大場地舉行，有機關升降台和吊威也最好，「今次是縮細版，之後在大場舉行便有概念」。他透露邀請了一名女前輩擔任表演嘉賓，但賣關子不肯透露是誰。是否葉蒨文？他說請不起對方，但期待將來有機會一起唱歌。

記者：柯美

攝影：劉永銳