爆患癌後首現身被觀眾打動 柯煒林掩面抹淚：放心我無事

林海峰、葛民輝、韋羅莎主演50場舞台劇《笨蕉大劇院》前晚首場公演，故事講述「保保戲班」在大劇院上演30周年演出，戲班的靈魂人物保sir（葛民輝飾）和菲菲（韋羅莎飾）邀請當紅小生Wilson（暫由余家溢替代柯煒林飾演）前來助陣，打算來一場「驚天地泣鬼神」的曬冷巨著，重振「保保戲班」聲威。不過這場在藝術與娛樂之間掙扎的演出，令台下一名保sir忠實觀眾Nick（林海峰飾）看得不是味兒；Nick正經歷現實生活中的困難時刻，加上眼前不倫不類的表演，使他莫名氣憤，持槍上台騎劫劇場，這個「專業觀眾」發號施令，指揮一齣他心目中的「好戲」。

林海峰感慨：最緊要身體好

謝幕時林海峰感慨道：「其實這個舞台劇都籌備了接近一年，成個團隊都諗緊這個劇本好不好，收到劇本後又會諗對白寫得好不好，我哋又做得好不好，同其他演員點配合會更加好？又或者我自己對劇本的理解，甚至待人接物方面做得好不好？這些問題一路都纏繞了12個月，直至有一日我發現所有的事都不是好重要，最緊要身體好。」

柯煒林出場全場拍手歡呼

林海峰、葛民輝接着驚喜介紹柯煒林出場，全場拍手歡呼。柯煒林身穿黑色Tee及長褲，精神奕奕、笑容滿面。他緊握雙手出場，並高舉雙手向台下觀眾打招呼及鞠躬致謝，然後接過咪高峰說︰「《笨蕉大劇院》好唔好睇呀？多謝你哋一直以來的關心同鼓勵，不好意思，我這個衰仔要令到大家擔心。」當台下觀眾大叫「加油」時，他忍不住笑說：「呢個咪無睇我啲Post囉，我都話唔要聽加油㗎，我要聽嘅係咩呀？1、2、3！」他一喊「Ush」，台下即時回應「我愛你！」氣氛感人。

承諾會好好照顧身體

柯煒林表示好榮幸第一次參與的舞台劇，就是跟這班台前幕後工作人員、演員，一班咁正的人去合作，因為無論他發生了小毛病之前或之後，都好照顧他，覺得劇場真是一個好魔幻的地方。他向觀眾承諾：「放心，我無事，我會好好照顧自己身體，然之後再喺呢度表演畀大家睇。」全場觀眾報以熱烈掌聲。他再問觀眾：「你哋會等我㗎嘛？」聽到觀眾熱情回應後，他擺出大心心手勢致謝回禮。林海峰鼓勵觀眾為柯煒林送上祝福，觀眾大聲呼喊支持，柯煒林攤開雙手接收觀眾祝福，忍不住掩面抹淚，眾演員送上擁抱給予鼓勵。台上韋羅莎與替補柯煒林的余家溢忍不住淚水，後者更背對觀眾席抹眼淚，葛民輝跟林海峰在柯煒林身邊輕拍他膊頭。林海峰最後說：「大家今（前）晚睇完之後，如果覺得有咩做得唔好嘅，例如係我做得唔好，隨便留言，但最尾一定要寫低一句『要身體好』。」

