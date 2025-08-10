明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

爆患癌後首現身被觀眾打動 柯煒林掩面抹淚：放心我無事

笨蕉大劇院｜柯煒林患癌未能演出 林海峰嘆身體好最重要

【明報專訊】柯煒林上月底於社交平台透露患肺腺癌第四期，目前正接受標靶藥治療，需按身體狀况決定能否演出舞台劇《笨蕉大劇院》。該劇前晚起於香港演藝學院公演50場，劇團前日宣布易角，柯煒林的角色暫由余家溢替補，直至另行通知。前晚首場，柯煒林雖未有參與演出，亦有上台謝幕，獲觀眾鼓勵忍不住掩面抹淚，他叫大家放心，他無事，會再踏舞台表演給大家看。林海峰感慨稱所有事都不是好重要，最緊要身體好。

林海峰、葛民輝、韋羅莎主演50場舞台劇《笨蕉大劇院》前晚首場公演，故事講述「保保戲班」在大劇院上演30周年演出，戲班的靈魂人物保sir（葛民輝飾）和菲菲（韋羅莎飾）邀請當紅小生Wilson（暫由余家溢替代柯煒林飾演）前來助陣，打算來一場「驚天地泣鬼神」的曬冷巨著，重振「保保戲班」聲威。不過這場在藝術與娛樂之間掙扎的演出，令台下一名保sir忠實觀眾Nick（林海峰飾）看得不是味兒；Nick正經歷現實生活中的困難時刻，加上眼前不倫不類的表演，使他莫名氣憤，持槍上台騎劫劇場，這個「專業觀眾」發號施令，指揮一齣他心目中的「好戲」。

林海峰感慨：最緊要身體好

謝幕時林海峰感慨道：「其實這個舞台劇都籌備了接近一年，成個團隊都諗緊這個劇本好不好，收到劇本後又會諗對白寫得好不好，我哋又做得好不好，同其他演員點配合會更加好？又或者我自己對劇本的理解，甚至待人接物方面做得好不好？這些問題一路都纏繞了12個月，直至有一日我發現所有的事都不是好重要，最緊要身體好。」

柯煒林出場全場拍手歡呼

林海峰、葛民輝接着驚喜介紹柯煒林出場，全場拍手歡呼。柯煒林身穿黑色Tee及長褲，精神奕奕、笑容滿面。他緊握雙手出場，並高舉雙手向台下觀眾打招呼及鞠躬致謝，然後接過咪高峰說︰「《笨蕉大劇院》好唔好睇呀？多謝你哋一直以來的關心同鼓勵，不好意思，我這個衰仔要令到大家擔心。」當台下觀眾大叫「加油」時，他忍不住笑說：「呢個咪無睇我啲Post囉，我都話唔要聽加油㗎，我要聽嘅係咩呀？1、2、3！」他一喊「Ush」，台下即時回應「我愛你！」氣氛感人。

承諾會好好照顧身體

柯煒林表示好榮幸第一次參與的舞台劇，就是跟這班台前幕後工作人員、演員，一班咁正的人去合作，因為無論他發生了小毛病之前或之後，都好照顧他，覺得劇場真是一個好魔幻的地方。他向觀眾承諾：「放心，我無事，我會好好照顧自己身體，然之後再喺呢度表演畀大家睇。」全場觀眾報以熱烈掌聲。他再問觀眾：「你哋會等我㗎嘛？」聽到觀眾熱情回應後，他擺出大心心手勢致謝回禮。林海峰鼓勵觀眾為柯煒林送上祝福，觀眾大聲呼喊支持，柯煒林攤開雙手接收觀眾祝福，忍不住掩面抹淚，眾演員送上擁抱給予鼓勵。台上韋羅莎與替補柯煒林的余家溢忍不住淚水，後者更背對觀眾席抹眼淚，葛民輝跟林海峰在柯煒林身邊輕拍他膊頭。林海峰最後說：「大家今（前）晚睇完之後，如果覺得有咩做得唔好嘅，例如係我做得唔好，隨便留言，但最尾一定要寫低一句『要身體好』。」

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕余家溢 林海峰 笨蕉大劇院 柯煒林

上 / 下一篇新聞