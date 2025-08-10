明報新聞網
娛樂

【開箱】《瓦干達之眼》 黑豹的歷史 Marvel的野心

【明報專訊】Marvel超級英雄片《黑豹》男星卓威博士文（Chadwick Boseman）2020年病逝，角色無以為繼，兩年後推出《黑豹2：瓦干達萬歲》似為整個系列告一段落？最近卻傳來這個非洲虛構國家的版圖再度擴張，說的是外傳動畫《瓦干達之眼》（Eyes of Wakanda）8月1日在影視串流平台Disney+上架，故事重心由黑豹轉移到他的王國歷史，透過4個短篇，揭開這個文明古國的神秘面紗。

瓦干達連繫世界史

Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第5階段最後一部劇集《鋼鐵心》口碑麻麻，同樣由《黑豹》導演賴恩古格勒（Ryan Coogler）擔任監製的動畫《瓦干達之眼》，總算為第6階段打響頭炮，爛番茄影評網站得分91%成績亮眼。全季共分4集，每集長約半小時，講述瓦干達的精銳部隊「戰犬」負責到不同國家執行秘密任務，回收散落各地的汎合金文物。根據漫畫原著，汎合金來自外太空隕石，擁有超強硬度、吸收聲波及動能，甚至熔解其他金屬等特性，早在1萬年前墜落非洲及南極等地，直至黑豹的父王發現並製成各種高科技武器，例如美國隊長的盾牌、寒冬戰士的機械臂等都是汎合金的產物，威力有目共睹，惹來各國及組織垂涎。

《瓦干達之眼》收錄4個短篇，看似獨立其實互有關連。首集故事發生在公元前1260年，外號「獅子」的前皇室護衛隊隊長叛變，帶領大批手下及多件高科技武器離開瓦干達，準備自立為王，高層Akeya召回離隊女侍衛Noni執行任務，最終擊殺獅子，雖未能回收文物，仍獲准加入戰犬隊伍，保家衛國。第2集故事發生在古希臘的奧德修斯年代，他以「木馬屠城」詭計打贏特洛伊戰爭，身為戰犬成員的Memnon潛伏在他身邊9年，終有機會回收海倫身上的文物（頸鏈），代價並非殺死她的丈夫，而是自己最親密的戰友，可謂忠義兩難全。

中國女鐵拳俠驚喜

今季其中一個焦點，正是在第3集驚喜登場的中國美少女版「鐵拳俠」（Iron Fist），話說戰犬Basha奉命到中國回收汎合金，卻在冰天雪地下迷路，幸獲少女Jorani救命，二人結成情侶，Basha在古廟找到失物，得手後趕返瓦干達，估不到Jorani跟蹤而至，無論在公在私，他倆都要解決。自從《夜魔俠》版權重返Marvel電影公司，拍成劇集叫好叫座，粉絲一直渴望其他漫畫角色亦能歸隊，鐵拳俠正是其中之一，《瓦干達之眼》刻意提到他的起源，反映Marvel的野心，絕不止於動畫。

最後一個故事發生在1896年的非洲埃塞俄比亞，當地軍隊正拼命抵抗意大利人侵略，戰犬Kuda帶領着瓦干達Tafari王子執行回收任務，取得文物（斧頭）回程途中，竟遇上來自500年後的女黑豹，穿越時空到此，只為改寫未來，方法卻有違戰犬任務原意，雙方爭持不下，未來已危在旦夕。值得一提的是，這把斧頭正是《黑豹》反派米高佐敦（Michael B. Jordan）在電影開場到博物館搶走的目標，動畫巧妙地把兩者連結起來。

美術動作同樣出色

《瓦干達之眼》請來Marvel與DC兩大超級英雄電影《黑豹》和動畫《蝙蝠俠》的美術人員Todd Harris及John Fang攜手執導，情况跟彼思動畫提攜新晉導演的手法如出一轍，難怪本劇的美術設計與動作場面如此出色，類似水彩又像油畫的背景充滿詩意，無論是雄偉的特洛伊城，抑或風雪下的中國古廟，畫面都美不勝收，比起Marvel另一動畫《無限可能：假如…？》更賞心悅目。

雖說《瓦干達之眼》以動畫形式製作，動作場面卻不遜真人演出電影，例如首集Noni在軍艦惡鬥獅子、第3集女鐵拳俠潛入瓦干達基地跟Basha展開追逐等，影像凌厲帶來官能刺激，導演應記一功。

相關字詞﹕開箱 賴恩古格勒 Disney+ 黑豹 瓦干達之眼

