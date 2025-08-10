明報新聞網
娛樂

《凶器》美開畫票房勝《衰鬼媽咪2》

【明報專訊】《宿劫》導演碩克卻格（Zach Cregger）自編自導，《復仇者聯盟3：無限之戰》佐斯布連（Josh Brolin）與《神奇4俠：英雄第一步》茱莉亞嘉納（Julia Garner）合演恐怖片《凶器》（Weapons），上周五（8日）在美國開畫，正好跟珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和蓮茜露漢（Lindsay Lohan）相隔22年再拍續集的奇幻喜劇《衰鬼媽咪2》（Freakier Friday）正面對撼。美媒Deadline昨日報道，《凶》片上周四優先場票房收570萬美元（約4446萬港元），首周末3日料收3800萬美元（約3億港元），拋離《衰》片的3000萬美元（約2.34億港元）成開畫冠軍。

《凶器》把校園失蹤案與多宗詭異兇殺案交錯呈現，故事講述一個平靜社區突然陷入恐慌，甘迪老師班上的小學生在某夜集體消失，只剩一人沒事，離奇失蹤案背後隱藏超自然恐怖力量？抑或潛伏更恐怖的人性陰謀？爛番茄網站綜合158篇影評文章，《凶》片得分高達97%，反觀《衰鬼媽咪2》只有73%。

《凶器》叫好叫座，有傳導演刻意安排妻子兼《校花新人王》女星莎拉柏斯頓（Sara Paxton）驚喜客串，然而入場觀眾卻不見其蹤影，據美媒報道，原來莎拉只為戲中一段母乳哺育的教學影片作旁白，難怪「有聲無畫」。

