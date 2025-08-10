《凶器》美開畫票房勝《衰鬼媽咪2》

《凶器》把校園失蹤案與多宗詭異兇殺案交錯呈現，故事講述一個平靜社區突然陷入恐慌，甘迪老師班上的小學生在某夜集體消失，只剩一人沒事，離奇失蹤案背後隱藏超自然恐怖力量？抑或潛伏更恐怖的人性陰謀？爛番茄網站綜合158篇影評文章，《凶》片得分高達97%，反觀《衰鬼媽咪2》只有73%。

《凶器》叫好叫座，有傳導演刻意安排妻子兼《校花新人王》女星莎拉柏斯頓（Sara Paxton）驚喜客串，然而入場觀眾卻不見其蹤影，據美媒報道，原來莎拉只為戲中一段母乳哺育的教學影片作旁白，難怪「有聲無畫」。