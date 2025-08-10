明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《Dan Da Dan》致敬X Japan Yoshiki質疑抄襲《紅》

【明報專訊】日本人氣動畫《Dan Da Dan》第2季已上架，上周錄得270萬觀看次數，躋身影視串流平台Netflix非英語節目收視榜第5位，受歡迎程度不下於首季。香港觀眾可以透過Netflix、Disney+及黃Viu收看。今季第6集剛於本月7日播出，故事講述靈媒星子奶奶為了降服妖怪「邪視」，請來樂隊HAYASii作法。動畫不惜工本，製作一首新歌《Hunting Soul》配合畫面，樂隊及歌曲更似向日本殿堂級X Japan致敬，網民讚不絕口。

不過，由於新歌風格跟X Japan名曲《紅》相似，惹來隊中主將Yoshiki關注，前日透過社交媒體留言：「這是什麼……不覺得聽起來像是X Japan風格嗎？」又說：「此事我完全不知情，這樣做真的可以嗎？」他解釋動畫表現手法雖有趣，但因未有事先知會，恐有侵犯版權之嫌，他的言論隨即引起外界關注。事件發酵一天後，Yoshiki再度發文，聲稱事件涉及Sony唱片公司版權，相關各方似乎很快就會展開諮詢。他稱自己也是動漫迷，也很喜歡《Dan Da Dan》，所以希望事情能朝着正面方向發展，最後表示：「突然收到關於此事的消息，令我很驚訝，所以在社交媒體發文，為事件引起騷動感抱歉。」

文：蘇珮欣

相關字詞﹕X Japan Dan Da Dan

上 / 下一篇新聞