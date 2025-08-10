《Dan Da Dan》致敬X Japan Yoshiki質疑抄襲《紅》

不過，由於新歌風格跟X Japan名曲《紅》相似，惹來隊中主將Yoshiki關注，前日透過社交媒體留言：「這是什麼……不覺得聽起來像是X Japan風格嗎？」又說：「此事我完全不知情，這樣做真的可以嗎？」他解釋動畫表現手法雖有趣，但因未有事先知會，恐有侵犯版權之嫌，他的言論隨即引起外界關注。事件發酵一天後，Yoshiki再度發文，聲稱事件涉及Sony唱片公司版權，相關各方似乎很快就會展開諮詢。他稱自己也是動漫迷，也很喜歡《Dan Da Dan》，所以希望事情能朝着正面方向發展，最後表示：「突然收到關於此事的消息，令我很驚訝，所以在社交媒體發文，為事件引起騷動感抱歉。」

文：蘇珮欣