明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

朴贊郁遭美編劇公會除名 罷工期間創作《同情者》 恐影響《無可奈何》衝奧

【明報專訊】美國編劇公會（WGA）前日宣布，《分手的決心》韓國導演朴贊郁與《盲流感》加拿大編劇當麥基拿（Don McKellar）涉嫌在2023年公會罷工期間，仍為HBO劇集《同情者》創作劇本，此舉違反公會規定，決定開除會籍，二人對於判決，暫無異議或上訴。有關懲處對朴贊郁新片《無可奈何》本月參展威尼斯並無實質影響，但對明年角逐奧斯卡則可能帶來負面衝擊。

2023年5月，WGA與代表串流平台及各大電影公司的影視製作人聯盟（AMPTP），就津貼、人工智能（AI）運用及從串流平台獲得的分紅比例等條件，展開談判但破裂，拖拉至9月終達成臨時協議；美國演員公會（SAG）亦因不滿薪金補償及AI使用等問題，同年7月加入罷工行列，118日後結束工業行動。荷李活兩大公會超過40年來首次同時罷工，導致數百齣節目和電影包括《死侍與狼人》、《嘩鬼家族Beetlejuice》等延期，經濟損失估計高達數十億美元。

工作機會大減

WGA前日向會員發信，表示荷李活停擺6個月期間，朴贊郁與當麥基拿仍然為HBO劇集《同情者》創作劇本，此舉違反公會規定，經董事局開會商議，決定作出最嚴厲的懲處，就是開除二人會籍，「這些成員並未就有關判決提出上訴。每宗違規事件，董事局都會公開判決結果」。對於WGA除名一事，朴贊郁、當麥基拿與HBO頻道均未有回應美媒查詢。

早在今年4月已有6名公會成員涉嫌違規而遭紀律處分，WGA表示：「2023年罷工期間發生所有違規事件，處分程序經已結束……任何被開除的會員，除非獲得董事局批准，否則不得重新入會，而在申請期間亦需考慮加入罰款或其他條件。」朴贊郁遭除名後，代表他將失去跟HBO、Netflix、Disney+及其他已跟WGA簽訂集體談判協議的公司合作機會，同時失去最低工資、版稅分成和福利待遇等保障，如果改以非公會編劇身分簽約，實際工作機會亦會大幅減少。

另一方面，朴贊郁與當麥基拿聯合編導、《愛的迫降》孫藝珍及《魷魚遊戲》李秉憲合演新片《無可奈何》，將在本月27日開幕的第82屆威尼斯影展角逐最高榮譽金獅獎，美媒Deadline估計WGA判決對此片入圍主競賽單元並無影響，不過，進軍明年奧斯卡之途無可避免受到衝擊，擔心公會成員對朴贊郁產生負面情緒，影響投票意向。

羅拔唐尼監製

去月4月在影視串流平台HBO Max首播的《同情者》，由朴贊郁監製、編劇並執導首3集，當麥基拿擔任聯合創作人，《奧本海默》金像男配角羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）監製之餘更一人分飾4角，其他演員包括《獨行殺姬》視后吳珊卓（Sandra Oh）、《迷湖劫》澳洲籍越南裔演員侯宣德等，故事改編自南加州大學越南裔教授阮越清2015年出版的普立兹得獎小說，以1975年越共佔領南越西貢為背景，講述美軍撤退，主角上尉表面是將軍隨扈，留學美國的他，同時是將軍與中情局特工Claude之間的溝通橋樑，並隨他們逃難到美國，其實上尉是越共派往西貢的間諜，到美國之後，繼續蒐集敵方情報。羅拔唐尼憑此劇提名艾美獎最佳男配角，最終敗於《冰血暴》拉蒙尼莫里斯（Lamorne Morris）手下。

事實上，朴贊郁早在2000年已憑《JSA安全地帶》參加柏林影展，3年後《原罪犯》更贏得康城影展評審團大獎，其他作品包括《饑渴誘罪》、《下女誘罪》及《分手的決心》都是歐洲三大影展常客，新片《無可奈何》月底參展威尼斯後，9月將在韓國上映，且看票房會否受事件影響。

相關字詞﹕羅拔唐尼 李秉憲 孫藝珍 美國編劇公會 當麥基拿 無可奈何 同情者 朴贊郁

上 / 下一篇新聞