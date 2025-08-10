朴贊郁遭美編劇公會除名 罷工期間創作《同情者》 恐影響《無可奈何》衝奧

2023年5月，WGA與代表串流平台及各大電影公司的影視製作人聯盟（AMPTP），就津貼、人工智能（AI）運用及從串流平台獲得的分紅比例等條件，展開談判但破裂，拖拉至9月終達成臨時協議；美國演員公會（SAG）亦因不滿薪金補償及AI使用等問題，同年7月加入罷工行列，118日後結束工業行動。荷李活兩大公會超過40年來首次同時罷工，導致數百齣節目和電影包括《死侍與狼人》、《嘩鬼家族Beetlejuice》等延期，經濟損失估計高達數十億美元。

工作機會大減

WGA前日向會員發信，表示荷李活停擺6個月期間，朴贊郁與當麥基拿仍然為HBO劇集《同情者》創作劇本，此舉違反公會規定，經董事局開會商議，決定作出最嚴厲的懲處，就是開除二人會籍，「這些成員並未就有關判決提出上訴。每宗違規事件，董事局都會公開判決結果」。對於WGA除名一事，朴贊郁、當麥基拿與HBO頻道均未有回應美媒查詢。

早在今年4月已有6名公會成員涉嫌違規而遭紀律處分，WGA表示：「2023年罷工期間發生所有違規事件，處分程序經已結束……任何被開除的會員，除非獲得董事局批准，否則不得重新入會，而在申請期間亦需考慮加入罰款或其他條件。」朴贊郁遭除名後，代表他將失去跟HBO、Netflix、Disney+及其他已跟WGA簽訂集體談判協議的公司合作機會，同時失去最低工資、版稅分成和福利待遇等保障，如果改以非公會編劇身分簽約，實際工作機會亦會大幅減少。

另一方面，朴贊郁與當麥基拿聯合編導、《愛的迫降》孫藝珍及《魷魚遊戲》李秉憲合演新片《無可奈何》，將在本月27日開幕的第82屆威尼斯影展角逐最高榮譽金獅獎，美媒Deadline估計WGA判決對此片入圍主競賽單元並無影響，不過，進軍明年奧斯卡之途無可避免受到衝擊，擔心公會成員對朴贊郁產生負面情緒，影響投票意向。

羅拔唐尼監製

去月4月在影視串流平台HBO Max首播的《同情者》，由朴贊郁監製、編劇並執導首3集，當麥基拿擔任聯合創作人，《奧本海默》金像男配角羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）監製之餘更一人分飾4角，其他演員包括《獨行殺姬》視后吳珊卓（Sandra Oh）、《迷湖劫》澳洲籍越南裔演員侯宣德等，故事改編自南加州大學越南裔教授阮越清2015年出版的普立兹得獎小說，以1975年越共佔領南越西貢為背景，講述美軍撤退，主角上尉表面是將軍隨扈，留學美國的他，同時是將軍與中情局特工Claude之間的溝通橋樑，並隨他們逃難到美國，其實上尉是越共派往西貢的間諜，到美國之後，繼續蒐集敵方情報。羅拔唐尼憑此劇提名艾美獎最佳男配角，最終敗於《冰血暴》拉蒙尼莫里斯（Lamorne Morris）手下。

事實上，朴贊郁早在2000年已憑《JSA安全地帶》參加柏林影展，3年後《原罪犯》更贏得康城影展評審團大獎，其他作品包括《饑渴誘罪》、《下女誘罪》及《分手的決心》都是歐洲三大影展常客，新片《無可奈何》月底參展威尼斯後，9月將在韓國上映，且看票房會否受事件影響。