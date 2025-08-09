【開箱】《玻璃之心》 佐藤健宮崎優用作品說話

創作班底強勁

《玻璃之心》改編自若木未生1993年推出同名小說，去年Netflix宣布開拍真人版，佐藤健自稱是原著粉絲，堅信「沒有任何作品的人物，比這部更引人入勝」，於是充當製作人兼主角，並找來《幽遊白書》町田啟太及志尊淳、《勿說是推理》菅田將暉、《螢之光》藤本直人等演出，女新人宮崎優更獲「群星拱照」，令人羨慕。故事講述懷抱理想的大學生兼鼓手西條朱音（宮崎優飾），在音樂節演出前，突然被踢出樂隊，幸獲音樂人藤谷直季（佐藤健飾）賞識，邀請她跟結他手高岡尚（町田啟太飾）及鍵盤手坂本一至（志尊淳飾）另組新樂隊TENBLANK。

《玻璃之心》製作規模宏大，劇中不乏大型演出場面，動員數千名臨時演員參與拍攝，更找來日本頂尖音樂人參與原聲大碟，包括樂隊RADWIMPS主音野田洋次郎創作主題曲《玻璃之心》，ONE OK ROCK主音Taka及[Alexandros]的川上洋平等24位音樂人亦有參與；佐藤健、町田啟太、志尊淳及宮崎優以限定組合TENBLANK名義，演唱10首插曲並發行專輯，實行跨界表演。

演員親自彈奏

如果喜歡J-Rock或者經常出席日本各大音樂節的觀眾，對《玻璃之心》故事必感興趣，然而近年「韓流」席捲全球，K-Pop變成主流，Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》熱播正是最佳例子。《玻璃之心》製作水準高，或許能改變部分人觀感，劇中幾場大型表演場面，尤其是最後一集TENBLANK參與音樂節演出，樂隊成員在超過5000名臨時演員面前施展渾身解數，動用12部攝影機拍攝，把現場氣氛與歌迷熱情表達得淋漓盡致，完全超越一般劇集製作，更像是拍攝音樂電影，導演柿本健作擁有豐富拍攝MV及廣告經驗，應記一功。除了表演場面震撼，TENBLANK在工作室創作、練習，甚至日常生活的畫面，也拍得像MV一樣充滿動感及美感。

《玻璃之心》最大賣點是男女主角彈奏樂器的真實感，第1集朱音與直季在雨中打鼓彈琴，畫面充滿詩意。據悉每場音樂戲分，都是演員親自演出，宮崎優與佐藤健受訪時表示，經過為期一年的高強度訓練，拒絕替身演出。其實以現今先進科技，根本毋須親身演奏，但若要打動觀眾，真人演出就是最簡單直接方法。

故事陳腔濫調

《玻璃之心》在音樂、拍攝、剪接和美術設計皆出色，唯獨故事陳腔濫調。寂寂無聞、個性純真的朱音，無端獲得著名音樂人直季點名加入樂隊，即使被隊友無視，或遭經理人欺負，仍然充滿正能量，憑着對音樂的真心與熱情，終於獲得認同。除了音樂什麼都不懂的天才直季，個性善良卻不懂人情世故，即使被背叛，仍堅持「用作品說話」。他為創作音樂，經常廢寢忘餐，日常起居生活都要別人照顧，高岡尚經常化身保母。愛情線也欠新意，朱音仰慕直季的音樂才華，男方以只懂音樂不懂談情為由拒絕，但她默默守候，隊友暗戀女方，大搞老套三角戀。劇集尾段講述直季患上腦腫瘤，如果繼續做音樂便會死亡，直季無懼病入膏肓，堅持演出及創作。劇集保留Netflix傳統，採取開放式結局，有望為開拍下季鋪路。