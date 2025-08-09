明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《玻璃之心》 佐藤健宮崎優用作品說話

【明報專訊】Netflix日劇《First Love初戀》大獲好評，佐藤健全情投入影視串流平台製作，日版《和我老公結婚吧》6月在Prime Video上架，7月31日再推出Netflix新劇《玻璃之心》，飾演除了音樂什麼都不懂的天才作曲家，受到朋輩和工作人員悉心照顧，比起《和》劇扮演「暖男」，為女主角遮風擋雨更有魅力。

創作班底強勁

《玻璃之心》改編自若木未生1993年推出同名小說，去年Netflix宣布開拍真人版，佐藤健自稱是原著粉絲，堅信「沒有任何作品的人物，比這部更引人入勝」，於是充當製作人兼主角，並找來《幽遊白書》町田啟太及志尊淳、《勿說是推理》菅田將暉、《螢之光》藤本直人等演出，女新人宮崎優更獲「群星拱照」，令人羨慕。故事講述懷抱理想的大學生兼鼓手西條朱音（宮崎優飾），在音樂節演出前，突然被踢出樂隊，幸獲音樂人藤谷直季（佐藤健飾）賞識，邀請她跟結他手高岡尚（町田啟太飾）及鍵盤手坂本一至（志尊淳飾）另組新樂隊TENBLANK。

《玻璃之心》製作規模宏大，劇中不乏大型演出場面，動員數千名臨時演員參與拍攝，更找來日本頂尖音樂人參與原聲大碟，包括樂隊RADWIMPS主音野田洋次郎創作主題曲《玻璃之心》，ONE OK ROCK主音Taka及[Alexandros]的川上洋平等24位音樂人亦有參與；佐藤健、町田啟太、志尊淳及宮崎優以限定組合TENBLANK名義，演唱10首插曲並發行專輯，實行跨界表演。

演員親自彈奏

如果喜歡J-Rock或者經常出席日本各大音樂節的觀眾，對《玻璃之心》故事必感興趣，然而近年「韓流」席捲全球，K-Pop變成主流，Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》熱播正是最佳例子。《玻璃之心》製作水準高，或許能改變部分人觀感，劇中幾場大型表演場面，尤其是最後一集TENBLANK參與音樂節演出，樂隊成員在超過5000名臨時演員面前施展渾身解數，動用12部攝影機拍攝，把現場氣氛與歌迷熱情表達得淋漓盡致，完全超越一般劇集製作，更像是拍攝音樂電影，導演柿本健作擁有豐富拍攝MV及廣告經驗，應記一功。除了表演場面震撼，TENBLANK在工作室創作、練習，甚至日常生活的畫面，也拍得像MV一樣充滿動感及美感。

《玻璃之心》最大賣點是男女主角彈奏樂器的真實感，第1集朱音與直季在雨中打鼓彈琴，畫面充滿詩意。據悉每場音樂戲分，都是演員親自演出，宮崎優與佐藤健受訪時表示，經過為期一年的高強度訓練，拒絕替身演出。其實以現今先進科技，根本毋須親身演奏，但若要打動觀眾，真人演出就是最簡單直接方法。

故事陳腔濫調

《玻璃之心》在音樂、拍攝、剪接和美術設計皆出色，唯獨故事陳腔濫調。寂寂無聞、個性純真的朱音，無端獲得著名音樂人直季點名加入樂隊，即使被隊友無視，或遭經理人欺負，仍然充滿正能量，憑着對音樂的真心與熱情，終於獲得認同。除了音樂什麼都不懂的天才直季，個性善良卻不懂人情世故，即使被背叛，仍堅持「用作品說話」。他為創作音樂，經常廢寢忘餐，日常起居生活都要別人照顧，高岡尚經常化身保母。愛情線也欠新意，朱音仰慕直季的音樂才華，男方以只懂音樂不懂談情為由拒絕，但她默默守候，隊友暗戀女方，大搞老套三角戀。劇集尾段講述直季患上腦腫瘤，如果繼續做音樂便會死亡，直季無懼病入膏肓，堅持演出及創作。劇集保留Netflix傳統，採取開放式結局，有望為開拍下季鋪路。

相關字詞﹕佐藤健 日劇 玻璃之心 開箱

上 / 下一篇新聞