湯告魯斯最佳動作片影帝三連霸 《企鵝》奪4項影評人選擇超級獎成大贏家

【明報專訊】美國廣播影評人協會（CCA）主辦第5屆影評人選擇超級獎，前日公布得獎名單，金球獎視帝哥連費路（Colin Farrell）主演《企鵝》包辦最佳超級英雄劇集、男女主角及反派合共4獎，成為今屆大贏家；愛情事業兩得意的湯告魯斯（Tom Cruise）亦不遑多讓，憑《職業特工隊：最終清算》第3度奪得最佳動作片影帝，同日在東京宣傳《殺神John Wick之芭蕾殺姬》的女友安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）可會隔空道賀？

影評人選擇超級獎旨在表揚出色的超級英雄、科幻或魔幻、恐怖及動作4大類型的電影和劇集。電影獎項方面，《職業特工隊：最終清算》、《死侍與狼人》、《沙丘瀚戰：第二章》以及《罪人們》各得兩獎，雖說平分秋色，但傳媒焦點卻落在63歲「男神」湯告魯斯身上。

過去兩年憑藉《壯志凌雲：獨行俠》及《職業特工隊：死亡清算上集》連奪最佳動作片男主角，湯告魯斯今年以《職業特工隊：最終清算》再接再厲，成為影帝三連霸，比他年輕的競爭對手如《特技狂人》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）、《隨身危機》泰朗伊加頓（Taron Egerton）等應該輸得心服口服。

安娜迪艾瑪絲失影后

出人意表的是湯告魯斯37歲女友安娜迪艾瑪絲主演《殺神John Wick之芭蕾殺姬》，竟然不敵《老嘢時速》95歲茱施潔比（June Squibb），失落最佳動作片影后；反觀科倫絲佩芝（Florence Pugh）憑《雷霆特攻隊*》擊敗同片拍檔茱莉亞杜里福斯（Julia Louis-Dreyfus），繼《黑寡婦》後相隔3年再奪最佳超級英雄片女主角，加上美媒盛傳她跟《浴血黑幫》男星芬高爾（Finn Cole）已訂婚，如果屬實可算雙喜臨門。

劇集部門方面，2022年在《蝙蝠俠》飾演反派企鵝的哥連費路，去年在美劇《企鵝》再演同名角色，先為他贏得金球獎視帝，再奪今屆影評人選擇超級獎最佳超級英雄劇男主角及反派，同劇的姬絲汀美利奧迪（Cristin Milioti）亦獲頒最佳女主角。

《企鵝》改編自DC超級英雄漫畫，故事講述蝙蝠俠大戰謎語人後，葛咸城黑道大亂，正好為黑幫小頭目「企鵝」奧斯（哥連費路飾）提供一個絕佳的篡位機會。值得一提的是，第77屆艾美獎上月公布提名名單，《企鵝》囊括24項提名，僅次於《生活割離術》27項之後，能否再下一城？香港時間9月15日上午舉行頒獎禮自有分曉。

《幕府將軍》連奪3獎

《幕府將軍》包辦最佳動作劇集、男主角（真田廣之）及女主角（澤井杏奈）合共3獎，成績僅次《企鵝》；改編自暢銷電玩的《最後生還者》獲頒最佳恐怖劇集之餘，佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）亦蟬聯視帝，遺憾的是拍檔貝拉藍斯（Bella Ramsey）失落視后，敗於兩屆金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）主演《刑警雙雄︰夜之國》，雖敗猶榮。香港觀眾可以透過影視串流平台HBO Max收看《企鵝》、《最後生還者》及《刑警雙雄︰夜之國》，至於《幕府將軍》則在Disney+上架。

