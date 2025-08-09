明報新聞網
娛樂

【娛樂場】舞台劇《我推的男子》 過氣組合扮BL鹹魚翻生

【明報專訊】舞台劇《我推的男子》由梁祖堯與阮韻珊聯合執導、阮韻珊創作劇本，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）聯同蔡瀚億（BabyJohn）飾演過氣男子組合，陳穎欣則飾演他們的鐵粉兼化妝師，合演一段「唔怕輸唔起，只怕無人氣」的熱血造星故事。

兄弟共患難不能共富貴？

Billy（蔡瀚億飾）與Leo（楊樂文飾）曾組偶像男子組合「B&L」，當時年青活力四射，現在已風光不再，多年沒新歌的跳唱組合，靠出席各種小型商場騷為生，只有經理人和多年鐵粉兼化妝師蚊蚊（陳穎欣飾）在旁支持，每次演出都以他們的經典歌做賣點，「食老本」逾10年。突然一次意外造就兩人翻身機會，片段在網上流傳受關注，網民把他們打造成新的人氣CP，說是戀人未滿，兄弟以上的一對。Billy與Leo雖無法進入BL世界，但經理人認為這是鹹魚翻生好機會，於是順應民意和潮流，成為一對BL組合。「B&L」新形象成功，重拾人氣，工作量大增，但Leo對這個不真實的形象有猶豫，認為刻意製造錯覺誤導粉絲，不是真實的他們；Billy則覺得藝人從來靠包裝，觀衆不是想要真實的他們。共患難多年的兩人是否要面對不能共富貴的命運？

一個想當畫家 一個想做牛雜佬

蔡瀚億飾演的Billy小時候認定自己要當畫家，放學回家完成功課，最喜愛的活動是一邊聽姑姐買給自己的兒歌大全，一邊畫畫，每天畫一張，但當媽媽一次又一次猜錯他畫的東西，Billy意識到自己未必是畫家的材料，傷心失望之際，兒歌大全的音樂響起，他頓時有了方向。至於楊樂文飾演的Leo，住所樓下有間從小光顧的粉麵檔，每次看到被玻璃圍着的「主廚」，充滿律動地切牛雜、淥麵、煮菜，身體搖擺着把所有材料有節奏地放到碗上，令Leo深深迷上，自此這個牛雜佬便成了他的兒時夢想。兩人長大後結緣，組成男子偶像組合。

蔡瀚億楊樂文盼擦出新火花

蔡瀚億與楊樂文繼《狂舞派》系列後再合作，他們期待舞台劇帶來全新火花。楊樂文說他們認識很久，但沒有太多機會正面交鋒，今次可以在排練期間盡情磨合、放膽演出，看會否撞出什麼新火花。蔡瀚億今次除了當演員，還是舞台劇監製，他說：「開劇初期，我第一個任務是說服投資者相信楊樂文同我這個組合是好好睇嘅！」楊樂文稱暫未有特別參考其他BL劇或動漫，怕看得太多開了眼界，想先排戲，之後因應需要再參考。

陳穎欣稱圍讀已火花十足

陳穎欣未看過BL劇，但首次圍讀時已覺得楊樂文與蔡瀚億之間火花十足，「兩個年輕貌美的偶像走埋一齊，蔡瀚億比較柔美，楊樂文則較剛強，這個組合好有效果。圍讀時有些場口已令我有種『搔搔癢癢』的感覺」。

10月3日至19日

香港藝術中心壽臣劇院公演

相關字詞﹕我推的男子 陳穎欣 蔡瀚億（BabyJohn） 楊樂文（Lokman）

