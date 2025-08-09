羨慕MC有「上岸」大計 吳啟洋盼做出成績 P1X3L再開騷

開心為《蠟筆小新》配音

Phoebus首次為動畫電影配音，在《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》聲演反派「烏魯夫」。他表示平時喜歡扮聲，得知可參與配音超開心，覺得難度在於態度，角色的聲音較誇張、豪放，幸獲配音前輩周恩恩指導，愈配愈有自信和奔放，約兩小時便完成。他稱片中烏魯夫想找個好拍檔、好朋友，但方法另類，只懂用錢收買人心，「他內心渴望覓得一個知己朋友，可惜用錯方法，說話變得囂張」。他認為錢很重要，但絕非萬能。

Phoebus笑稱小時候可能比「蠟筆小新」更頑皮，那時好貪玩，班房枱櫈都玩一餐，印象中有整喊同學。有否整蠱P1X3L隊友歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）？他稱3人都是大細路好貪玩，拍綜藝試過趁Marco休息睡着，偷影他的醜態。

P1X3L首次開騷自評60分

《全民造星II》亞軍MC盼35歲搵夠5億元便退休，他身為同屆冠軍有否定下目標？他說：「MC就犀利啦，他現在已可退休，我就繼續努力，沒計劃在短時間內掙多少錢，目標是繼續努力工作，盼做出一點成績，以及P1X3L再舉行演唱會。去年P1X3L演唱會我未夠滿意，只給自己60分，始終第一次開騷，只做一場，通常第一場是用來試「台、燈、聲」，在之後場次改進，但我們試後已完結！」

趁空檔自我增值 想再演音樂劇

Phoebus表示P1X3L成軍5年，發展步伐較緩慢，約滿環球唱片後對未來處觀望狀態。他稱很多因素未能一一細說，只好待機會來到時好好把握，努力做到最好。他未知P1X3L何時再出新歌，「做這行很被動，趁有時間增值自己，若能善用時間，有很多事都可以做，畢竟我們不止唱歌，還有其他範疇」。他之前演出音樂劇《三．八》感過癮，外間反應較預期好，「排戲沒有觀眾，笑位和張力感受不到，開騷第一場觀眾反應出乎意料般好，導演詹瑞文和演員度的笑位和感動位全中，釋除疑慮後不再擔心，最後一場結尾大合唱已強忍淚水唱不到，完騷依依不捨」。他說這個組合很難得，大家互相重視及付出感情，當然希望有Part 2，但不敢抱太大期望，怕會失望。

