邱士縉不捨魯庭暉離職 臨別送抱 陳卓賢：最緊要做好本分 目標無改變

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Ian、Stanley及張敬軒昨日到尖沙嘴出席時裝品牌活動。對於魯庭暉加盟華納音樂集團任亞太區總裁，他們表示對方宣布離職前，曾親自向他們交代以示尊重，當時接任的金廣誠亦在場，Stanley向魯庭暉送上擁抱，說有點不捨，多謝他多年栽培，對方沒透露離開原因。Ian認為魯庭暉不需向他們交代，自己沒過問。

Stanley自認「小薯」 最想加人工

有否擔心公司及自己未來發展受影響，及3年後續約問題？Stanley認為做好自己才最重要，一直陪伴他們的金廣誠在管理層亦是舉足輕重人物，影響未必很大，「暫時未傾到太仔細，相信公司會安排開會。（有否訴求）最想加人工」。約滿後會否有機會跟魯庭暉過檔華納？Stanley自認「小薯」：「人哋未必想要我，約滿都有一段距離，一年捱過一年先。」合約比隊友稍長的Ian表示沒想太多或特別擔心，不論公司決策或有否人事變動，最緊要做好本分，「我追求和目標無改變，任何訴求要等下次開會再詳細傾」。

Ian靈感大爆發 一日寫9首歌

魯庭暉被網民指離職MakerVille前多次爆出公關災難，換人接替或有助減低問題發生？Stanley說：「在我們的層面，只能做好我們的事，這些事控制不到。」粉絲熱議MIRROR經理人黃慧君（花姐）會否隨魯庭暉離職？Ian表示沒跟花姐傾過這話題，「我覺得每個人去留都會有原因，講白一點，邊到我們管！」Ian最近投入創作新歌，能做熱愛的工作已很幸福，預告今個月推出，「日前拍完團綜靈感大爆發，一日寫了9首歌」。Stanley透露9月出新歌，正填詞和準備錄音。他聞Ian創作了多首歌，笑言要向對方邀歌，Ian大方答應。提到Ian被粉絲要求在MV多露面，他說：「應該會，因之前有不同想法，覺得無我較適合。」Stanley投資健身中心近日擴充營業，覺得好幸運，這個市道生意算穩定。

張敬軒為芝士菠蘿包「教仔」

張敬軒在網上因大讚芝士菠蘿包好味，有網民留言指該連鎖餐廳曾被指疑用內地製冰鮮菠蘿包，建議他不要再吃，引來另一網民質疑粉絲不應覺得偶像說的一定對。張敬軒對此大動肝火，以千字文反擊兼鬧爆對方。他笑稱本來好好心情準備敷面膜，但卻要「教仔」，希望超度粉絲的EQ和IQ，但令他破功，出門前要再敷面膜和調整心情，「很多粉絲用我頭像來種口孽，上網發泄都入我數，現在經濟不好，我想大家和氣才能生財。我視粉絲如仔女，終於明白父母心情，有點恨鐵不成鋼的感覺」。他笑言積聚火氣已久，之前又見很多中港兩地粉絲因文化差異爆矛盾，繼而口角，好想趁機勸告大家見偶像最緊要開心。他說話時聲沙沙，稱服用哮喘藥有影響，自覺體質自疫情後變差，以前感冒一個星期好，現在患病會擾攘兩個月，決定天氣轉涼後多做運動。

將音樂學校打造成演藝界IVE

張敬軒最近忙籌備開辦音樂學校，已將累積經驗集成一系列秘笈，希望將音樂學校打造成演藝界IVE，他說：「課程包括音樂、理論課，想邀請林盛斌及強尼等做講師，目標做到保就業，將有潛質的學員推介給古天樂、吳君如及英皇娛樂等，我亦會落場教唱歌班，一對一收費會有少少天價。」他有感年輕人對前景迷惘，怕工作辛苦，抱躺平心態，只想做網紅靠扮靚、飲食掙錢，最不忍心見到吸食「依托咪酯」學壞的例子，他的學校有造星概念，帶年輕人入行，「會辦網上演出，畀學員真正學做明星，有經濟困難的學生會有助學金，由我劫富濟貧去募捐」。

笑稱被Tyson Yoshi傳染

提到日前上載半裸和穿褲子的性感短片。張敬軒笑說不算太性感，尺度好細，早前去意大利住古堡，不想浪費就拍條片，更大尺度就要付費會員才有得睇，慢慢來，今次是頭盤；又稱不知是否近得Tyson Yoshi多，個人變得火爆又不鍾意著衫，被他傳染了。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com