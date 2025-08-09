古淖文張與辰張馳豪組隊跳唱 不敢挑戰跳繩怕獻醜

【明報專訊】古淖文、張與辰、張馳豪、羅啟豪及吳若希昨午於會展為今晚舉行的慈善籌款節目《星光熠熠耀保良》綵排。古淖文、張與辰與張馳豪組隊負責歌舞環節，聯同專業花式跳繩隊表演，但他們自嘲一把年紀怕骨頭易碎，無謂獻醜。張馳豪自爆曾試過跳大繩，結果受傷不敢再試。古淖文相信公司安排這個配搭，可能因3人屬身形高大威猛又唱得，如有機會，期待將來合作開騷或推出合唱歌。
近期《中年好聲音》歌手密密開演唱會吸金，古淖文完成保良騷後赴廣州開個人演唱會，雖頻撲但有工作感開心。張與辰要為本月中舉行的演唱會秘密練兵，因要跳好多舞，亦準備4個「大大Look」造型，稱大家屆時便知。姚焯菲本月底赴外地升學，同是《聲夢傳奇》出身的張馳豪打算為好友餞行，但為送驚喜拒漏口風。
吳若希盼《奇情谷》開第2季
吳若希與火火、曾展望主持《奇情谷》獲不俗評價，收視成績比她預期理想。她稱全靠幕後工作人員努力發掘話題及市民報料，節目早前添食10多集，快將播完，盼有機會拍第2季。她稱演出新劇《巨塔之后》或稍後播出，已預備做宣傳。向來予人惡妻感覺的她，稱聽朋友反映，認真罵人時根本扮不出惡相，反而有喜感，難怪丈夫何兆鴻不怕她。雖丈夫常惹她生氣，但她用「好爸爸和愛我的先生」形容另一半，也慶幸子女乖巧聽話，令她安慰。