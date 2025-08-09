古淖文張與辰張馳豪組隊跳唱 不敢挑戰跳繩怕獻醜

近期《中年好聲音》歌手密密開演唱會吸金，古淖文完成保良騷後赴廣州開個人演唱會，雖頻撲但有工作感開心。張與辰要為本月中舉行的演唱會秘密練兵，因要跳好多舞，亦準備4個「大大Look」造型，稱大家屆時便知。姚焯菲本月底赴外地升學，同是《聲夢傳奇》出身的張馳豪打算為好友餞行，但為送驚喜拒漏口風。

吳若希盼《奇情谷》開第2季

吳若希與火火、曾展望主持《奇情谷》獲不俗評價，收視成績比她預期理想。她稱全靠幕後工作人員努力發掘話題及市民報料，節目早前添食10多集，快將播完，盼有機會拍第2季。她稱演出新劇《巨塔之后》或稍後播出，已預備做宣傳。向來予人惡妻感覺的她，稱聽朋友反映，認真罵人時根本扮不出惡相，反而有喜感，難怪丈夫何兆鴻不怕她。雖丈夫常惹她生氣，但她用「好爸爸和愛我的先生」形容另一半，也慶幸子女乖巧聽話，令她安慰。

記者：林蘊兒