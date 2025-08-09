明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

古淖文張與辰張馳豪組隊跳唱 不敢挑戰跳繩怕獻醜

【明報專訊】古淖文、張與辰、張馳豪、羅啟豪及吳若希昨午於會展為今晚舉行的慈善籌款節目《星光熠熠耀保良》綵排。古淖文、張與辰與張馳豪組隊負責歌舞環節，聯同專業花式跳繩隊表演，但他們自嘲一把年紀怕骨頭易碎，無謂獻醜。張馳豪自爆曾試過跳大繩，結果受傷不敢再試。古淖文相信公司安排這個配搭，可能因3人屬身形高大威猛又唱得，如有機會，期待將來合作開騷或推出合唱歌。

近期《中年好聲音》歌手密密開演唱會吸金，古淖文完成保良騷後赴廣州開個人演唱會，雖頻撲但有工作感開心。張與辰要為本月中舉行的演唱會秘密練兵，因要跳好多舞，亦準備4個「大大Look」造型，稱大家屆時便知。姚焯菲本月底赴外地升學，同是《聲夢傳奇》出身的張馳豪打算為好友餞行，但為送驚喜拒漏口風。

吳若希盼《奇情谷》開第2季

吳若希與火火、曾展望主持《奇情谷》獲不俗評價，收視成績比她預期理想。她稱全靠幕後工作人員努力發掘話題及市民報料，節目早前添食10多集，快將播完，盼有機會拍第2季。她稱演出新劇《巨塔之后》或稍後播出，已預備做宣傳。向來予人惡妻感覺的她，稱聽朋友反映，認真罵人時根本扮不出惡相，反而有喜感，難怪丈夫何兆鴻不怕她。雖丈夫常惹她生氣，但她用「好爸爸和愛我的先生」形容另一半，也慶幸子女乖巧聽話，令她安慰。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕吳若希 張馳豪 張與辰 古淖文

上 / 下一篇新聞