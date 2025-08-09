明報新聞網
娛樂

GD亞博騷大叫「好正」全場High爆 佘詩曼偕好姊妹「朝聖」 陳敏之與老公拍拖捧場

【明報專訊】韓國男團BigBang隊長G-Dragon（GD）假亞博Arena舉行一連3場世界巡迴演唱會香港站昨晚開鑼，這是GD相隔8年再度在港舉行個人演唱會，備受外界關注。門票早前開售即火速售罄，在一票難求下惹「黃牛黨」炒飛，警方日前指有不少買不到門票的粉絲，遭聲稱售賣GD門票的騙徒詐騙。昨日有粉絲向本報透露，以原價約3倍價錢買「黃牛飛」。佘詩曼、文頌嫻、湯盈盈、周家蔚及陳敏之昨晚率先到場「朝聖」。

記者：蘇珮欣、林蘊兒

攝影：林祖傑、鍾偉茵

GD今年3月於韓國高陽巿為其世界巡迴演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》揭開序幕，香港站舉行3場，預計每場吸納約1.4萬觀眾。前晚約10時50分，GD在保鑣及助手陪同下飛抵香港，經貴賓通道離開機場；他一身潮服打扮，穿間條上衣及帽，粉絲只能站在遠處接機，GD登車前向粉絲揮手致謝，十分親民。

一身潮服抵港 向粉絲揮手致謝

演唱會主辦方昨日上午10時開始發售GD演唱會周邊產品，有網民稱昨日凌晨5時到場排隊。產品價格由數十元至千多元不等，近半種類產品開騷前售罄，不少粉絲趁演唱會開始前四周圍「打卡」及「應援」，一名來自新疆的粉絲，表示花費1300元買周邊產品，包括手燈、手燈花盆、護照套等，並會在港逗留4天，讚工作人員服務好，是很好的演唱會體驗。購買VVIP（2399元）及VIP（2199元）門票的粉絲，昨午2時左右已聚集場館，準備出席「專屬綵排」環節。原定下午3時開始排隊等候觀看綵排，大會見不少粉絲聚集，提前15分鐘開放。

VIP粉絲下午3時排隊睇綵排

GD準時於晚上8時開騷，他施展渾身解數演出，還用廣東話說「好正」，令全場粉絲興奮歡呼。首場吸引不少香港藝人捧場，包括陳敏之與丈夫，兩人撇低兒子拍拖睇騷，陳敏之說：「囝囝還細，未必適合來睇騷。」她第一次看GD演唱會，有購買手燈。視后佘詩曼（阿佘）跟好姊妹文頌嫻、湯盈盈及周家蔚結伴睇騷，被指以青春打扮示人，周家蔚聞言說：「是呀，我認呀。」GD演唱會一票難求，她們如何搶到飛？周家蔚指着佘詩曼說：「全靠她，她是代言人呀。」意指佘詩曼是其中一個贊助商的代言人。

周家蔚：全靠阿佘搶到飛

GD香港站演唱會引來不少詐騙及「黃牛黨」炒飛，警方日前稱於近月接獲逾200宗關於門票的騙案，當中有近30宗與GD演唱會門票相關，總損失金額逾61萬元。警方亦提及其中一個個案損失逾18萬元。另外，昨日網上瘋傳不少粉絲透過「內部認購」訂購GD演唱會門票，開騷前才收到通知，指因內部有個別人士涉嫌「虧空門票」，最終無法給粉絲門票，連已支付的保證金亦被捲走，聲稱事件已交執法部門處理。

傳大量粉絲收「內部」通知無門票

昨日有來自深圳、不願上鏡的粉絲楊小姐向本報表示，斥資6200人民幣（約6700港元）買原價1899港元的「黃牛飛」。另有一名來自四川的李小姐，亦表示以6000人民幣（約6500港元）購買原價1899元門票，還稱「大家都知道有黃牛吧！」香港粉絲曾小姐則透露原本也疊埋心水買「黃牛飛」，幸好搶到昨日場次的門票，非常開心。昨晚有警員及警車在場外守候，其間見有數名人士被帶上警車，有指是買了假飛未能入場遂報警的觀眾。

相關字詞﹕韓國男團 韓國歌手 黃牛黨 香港演唱會 G-Dragon（GD）

