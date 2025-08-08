明報新聞網
娛樂

【開箱】張家輝《芻狗之血》改編以色列劇 多次重拍美韓版最著名

【明報專訊】電盈早前公布中期業績，據傳媒報道，電盈旗下ViuTV下半年計劃播放《膠戰4》、《全民造星6》等節目，令人眼前一亮是久未拍劇的張家輝主演《芻狗之血》，聲稱會在Viu登場，該劇還集合林嘉華、谷祖琳、朱栢康、蔡思韵、張兆輝、鮑起靜、胡杏兒、謝天華等演出。根據網上資料，該劇台前幕後班底大多來自香港，卻在內地取景，稱由優酷首播，到底Viu搶頭啖湯，還是殿後播出？從今年5月發放的分多鐘預告片段所見，張家輝應該是扮演美劇《法官閣下》（Your Honor）拜仁康斯頓（Bryan Cranston）或韓劇《法官大人》孫賢周的同一角色。《法官閣下》曾在NowTV的FX頻道播出，部分地區的Netflix也可看到；《法官大人》則於去年8月在韓國ENA頻道首播。

法官包庇犯事兒子

無論是《芻狗之血》或美韓兩套《法官》劇，均改編自2017年首播的以色列劇《Kvodo》，後者除了被美韓兩地改編過之外，還有西班牙、法國、印度、德國、意大利、土耳其、俄羅斯、烏克蘭等不同版本，看來原著劇本很能適應各種水土。當然衆多版本中又以美版《法官閣下》最著名，畢竟由經典美劇《絕命毒師》的拜仁康斯頓擔正，還有《傳媒家族繼承人》荷普戴維斯（Hope Davis）、《時代教主：喬布斯》米高斯圖巴（Michael Stuhlbarg）等實力派演員參演。《法官閣下》亦跟足以色列原版拍了兩季；以戲論戲，其實第一季的悲劇結局已十分完整，拍下去變成剿滅黑幫「正邪」對決，偏離了法理、人情、良心與強權交織的核心，有點畫蛇添足。

《法官閣下》講述法官Michael中年喪妻，與17歲兒子Adam相依為命，但後者開車意外把青年撞至重傷，驚慌失措回家告訴爸爸，Michael說服兒子到警署自首，怎料發現死者是勢力甚大黑幫老大Jimmy的兒子。Michael深知若兒子入獄，勢將性命不保，決定毁滅一切證據，盡力保護Adam，把罪嫁禍他人，又利用自己熟悉律政體系運作，以為可逃過黑白兩道夾擊，結果天網恢恢，悲劇還是來臨。

韓國版《法官大人》由《模範刑警》孫賢周扮演法官宋判浩，《貝多芬病毒》金明民則飾演黑幫大佬金康憲，去年8月在有線頻道ENA首播，首集只有1.73%收視，低於之前一檔《碰撞搜查線》同期成績，但第2集已上升至2.8%，結局第10集更錄得6%的開播新高。

黑白道兩父為兒子對峙

此劇不管是以色列原版，還是美劇版本，都是兩名父親的對峙；本是深受敬重的法官，為拯救兒子，選擇了歪路，只能一直深陷漩渦之中；另一爸爸行事心狠手辣，卻異常疼惜子女，誓要查出兒子的死亡真相。其實相對美劇版，韓版孫賢周和金明民的演出戲味更強烈，不知《芻狗之血》中張家輝和林嘉華又會有什麼樣的演出？

