《Kpop獵魔女團》原聲大碟登美Billboard亞軍 今年最強 IVE成員翻唱《Golden》大熱點擊586萬

《Kpop獵魔女團》6月20日在Netflix上架，故事講述韓國人氣女團HUNTR/X紅遍全球，真實身分卻是「惡魔獵人」，她們利用音樂築起防護網，保護粉絲安全，阻止妖魔橫行。電影請來韓國唱作人Ejae、美籍韓裔歌手Audrey Nuna及Rei Ami為女團HUNTR/X獻聲，主唱《Golden》、《How It's Done》及《Takedown》等插曲，尤以演繹難度最高的《Golden》最受歌迷歡迎。韓媒上月報道，Netflix考慮報名參加明年奧斯卡，以《Golden》競逐最佳原創歌曲獎。奧斯卡方面早前亦透過社交媒體發文，聲稱「HUNTR/X不僅拯救世界，還拯救了我的Spotify」，足證歌曲影響力。

Netflix考慮競逐奧斯卡歌曲獎

為了向難度挑戰，不少韓星紛紛透過YouTube個人頻道拍片翻唱《Golden》，包括女團MAMAMOO成員頌樂、Girl's Day的珉娥、EXID的率智、FIFTY FIFTY的Chanelle和Hana、Purple Kiss的高恩與Swan、S.E.S的Bada等，其中IVE隊長安俞真的版本雖然只有短短一分半鐘，點擊率卻是眾星之冠，昨日截稿前為止，已錄得超過586萬次，不少歌迷亦認同她的唱功，絕不遜於HUNTR/X原裝版本。

除了女團之外，韓國男團如Super Junior成員厲旭、Treasure的俊奎，以及UP10TION的善燏等亦來湊熱鬧，但點擊跟女歌手相差太遠。另外，台灣「鐵肺歌后」彭佳慧、香港男團MIRROR成員李駿傑、女團COLLAR的陳泳伽、女歌手何雁詩及黃淑蔓等亦在網上翻唱，全情投入《Golden》熱潮。然而本月初在美國洛杉磯舉行韓流慶典《KCON LA 2025》，新晉女團izna上台又唱又跳《Golden》，卻惹來咪嘴疑雲，引起網民熱議。

《Kpop獵魔女團》電影原聲大碟目前仍穩佔美國Billboard 200專輯榜亞軍位置，僅次於美國鄉謠男歌手Morgan Wallen的《I'm The Problem》之下，也是今年最高銷量的原聲大碟，成績斐然。自2020年至今，只有3張原聲大碟打入Billboard 200前兩名，包括連續9星期稱冠的《奇幻魔法屋》、《Barbie芭比》，去年上映的《魔法壞女巫》最高亦位列第2。

在美國Billboard Hot 100單曲榜上，《Kpop獵魔女團》共有8首歌曲同時打入百大位置，其中《Your Idol》及《Golden》進佔第9和2位。另一方面，Apple Music前日亦公布美國百大單曲榜，《Golden》榮登冠軍，《Your Idol》及《Soda Pop》分別排第8及9位，十大位置共佔3席。