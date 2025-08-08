明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《Kpop獵魔女團》原聲大碟登美Billboard亞軍 今年最強 IVE成員翻唱《Golden》大熱點擊586萬

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創動畫《Kpop獵魔女團》熱爆全球，上架7星期累計觀看次數達1.588億，躍升該平台史上最高收視英語電影殿軍位置，除了故事勵志，歌曲搶耳亦功不可沒，原聲大碟穩佔美國Billboard 200專輯榜亞軍，戲中女團HUNTR/X主唱插曲《Golden》同樣進駐Billboard Hot 100單曲榜第二位，掀起韓國、台灣及香港歌手翻唱熱潮，當中以韓國女團IVE隊長安俞真的版本最受歡迎，上載YouTube兩星期錄得586萬次點擊，大幅拋離其他藝人。

《Kpop獵魔女團》6月20日在Netflix上架，故事講述韓國人氣女團HUNTR/X紅遍全球，真實身分卻是「惡魔獵人」，她們利用音樂築起防護網，保護粉絲安全，阻止妖魔橫行。電影請來韓國唱作人Ejae、美籍韓裔歌手Audrey Nuna及Rei Ami為女團HUNTR/X獻聲，主唱《Golden》、《How It's Done》及《Takedown》等插曲，尤以演繹難度最高的《Golden》最受歌迷歡迎。韓媒上月報道，Netflix考慮報名參加明年奧斯卡，以《Golden》競逐最佳原創歌曲獎。奧斯卡方面早前亦透過社交媒體發文，聲稱「HUNTR/X不僅拯救世界，還拯救了我的Spotify」，足證歌曲影響力。

Netflix考慮競逐奧斯卡歌曲獎

為了向難度挑戰，不少韓星紛紛透過YouTube個人頻道拍片翻唱《Golden》，包括女團MAMAMOO成員頌樂、Girl's Day的珉娥、EXID的率智、FIFTY FIFTY的Chanelle和Hana、Purple Kiss的高恩與Swan、S.E.S的Bada等，其中IVE隊長安俞真的版本雖然只有短短一分半鐘，點擊率卻是眾星之冠，昨日截稿前為止，已錄得超過586萬次，不少歌迷亦認同她的唱功，絕不遜於HUNTR/X原裝版本。

除了女團之外，韓國男團如Super Junior成員厲旭、Treasure的俊奎，以及UP10TION的善燏等亦來湊熱鬧，但點擊跟女歌手相差太遠。另外，台灣「鐵肺歌后」彭佳慧、香港男團MIRROR成員李駿傑、女團COLLAR的陳泳伽、女歌手何雁詩及黃淑蔓等亦在網上翻唱，全情投入《Golden》熱潮。然而本月初在美國洛杉磯舉行韓流慶典《KCON LA 2025》，新晉女團izna上台又唱又跳《Golden》，卻惹來咪嘴疑雲，引起網民熱議。

《Kpop獵魔女團》電影原聲大碟目前仍穩佔美國Billboard 200專輯榜亞軍位置，僅次於美國鄉謠男歌手Morgan Wallen的《I'm The Problem》之下，也是今年最高銷量的原聲大碟，成績斐然。自2020年至今，只有3張原聲大碟打入Billboard 200前兩名，包括連續9星期稱冠的《奇幻魔法屋》、《Barbie芭比》，去年上映的《魔法壞女巫》最高亦位列第2。

在美國Billboard Hot 100單曲榜上，《Kpop獵魔女團》共有8首歌曲同時打入百大位置，其中《Your Idol》及《Golden》進佔第9和2位。另一方面，Apple Music前日亦公布美國百大單曲榜，《Golden》榮登冠軍，《Your Idol》及《Soda Pop》分別排第8及9位，十大位置共佔3席。

相關字詞﹕安俞真 Kpop獵魔女團

上 / 下一篇新聞