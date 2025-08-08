【娛樂場】新歌《中女的幸福》 李泇霖唱出愛情真諦

Jenny向唱作歌手進發，今年兌現承諾，推出首支唱作歌《中女的幸福》，由她作曲並與老公Andy合作填詞，原來是她12年前送給老公的生日禮物，12年後跟老公填上新詞，將彼此領略的夫妻相處之道寫進歌裏。

首挑戰Pop R&B風格

Jenny說：「《中女的幸福》係我第一首發表嘅自創歌曲，曲風與之前3首歌好唔同，首次挑戰Pop R&B風格，所以想輕輕鬆鬆開心吓，唱Live都預咗要跳舞！」不過輕鬆背後，Jenny更想帶出「一生一愛情」及「知足常樂」的信念，同時輸送快樂能量，唱出愛情真諦，告訴大家最簡單的也是最動人。Jenny透過歌曲分享愛情觀，以及對婚姻和幸福的領略，「有人話現代愛情總係離離合合，人來人往，但我結咗婚13年，明白到原來最完美嘅人生，係搵到一個對你從一而終、互信互愛嘅人，一齊經歷所有唔完美嘅事情。愛情要混和人生五味，先至係最甜蜜嘅愛情。呢個係我同先生相處咗十幾年後領悟到嘅真諦！」

歌詞加入幽默元素

《中女的幸福》歌詞加入了不少幽默元素，例如「無大肉大魚共靚袋，卻每秒有你跟我攜手愛心灌溉」，又有「你說你想給我神級生活，曾懷疑存幾個零未夠多」等。

Jenny希望透過這些生活細節，嬉笑怒罵反映現實，「過富裕生活固然係每個人嘅夢想，但係物質以外，兩個人相處仲有好多值得珍惜嘅地方，例如無時無刻嘅陪伴、義無反顧嘅支持、同甘共苦嘅默契等。人生匆匆，希望大家都珍惜緣分，珍惜眼前人」。她還開心說：「我以前做過不少婚宴司儀，婚禮上多數係新郎唱歌畀新娘聽，現在新娘子終於有歌唱，可以回禮啦！」

自助烘焙店拍MV

MV由Andy執導，她又感激「中年」好友的支持，「好多謝我喺《中年好聲音》團戰嘅好拍檔支嚳儀借出佢嘅自助烘焙店畀我拍MV，用整蛋糕去比喻建立一段關係，好有意思！成個MV都色彩繽紛，充滿歡欣同溫馨感覺，不單止色香味俱全，仲好有人情味！最有趣是拍MV當日剛好係我老公生日前夕，正好就地取材幫佢預祝生日，好有意思！」她還提醒大家MV一定要看到尾，因為最後有「彩蛋」。