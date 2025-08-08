明報新聞網
娛樂

47歲楊思琦出新歌 三代同堂曬溫馨 罕談神秘老公 「終有一日會公開身分」

【明報專訊】2001年港姐冠軍楊思琦近年主力內地發展，甚少在港露面，昨日是她47歲生日，宣布推出新歌《三個人的愛情太擁擠》。她在宣傳活動上獲贈生日蛋糕，一對子女及媽媽現身支持，但繼續未見她的圈外老公影蹤。楊思琦罕有談及老公，稱對方是素人，不想打擾他的生活；又稱老公好支持她，讚她的新歌MV拍得很好，欣賞她不放棄的精神。對於有網民批評唱歌及跳舞差，她表示不介意，開心大家留意她。

記者：柯美

久未露面的楊思琦昨日到尖沙嘴為新歌《三個人的愛情太擁擠》宣傳，子女和母親現身支持，大會安排蛋糕為她慶祝生日。楊思琦在13歲女兒楊卓穎結他伴奏演唱《海闊天空》，5歲兒子Kody則送花給媽媽，令楊思琦冧爆。老公沒現身支持？她說：「老公是素人，怕影響他的工作，畀空間對方。他好支持我，看到我的努力及新歌MV都有讚賞，欣賞我不放棄。（可有在金錢上支持出歌？）沒有，我亦沒要求，他平時已給我很大支持；他喜歡聽我唱王菲的歌。」

大女結他伴奏 兒子獻花

楊思琦表示家人知道她生日正日宣傳新歌，日前已提早慶祝。老公送什麼禮物？她說老公有精心挑選禮物。對於不少人關心其老公身分，是否等適當時候才公開？她說：「終有一日，順其自然吧！（會有日見到？）會嘅。」她不願意透露老公職業，只說對方不是圈中人，不想打擾他的生活。她連老公的姓氏也不肯透露，笑言可以稱呼對方為「思琦愛人」或「思琦老公」。

「思琦愛人」職業姓氏保密

楊思琦繼《仲夏陽光》後，相隔5年再出新歌，表示近年主力做直播帶貨，跟粉絲在不同網上平台聊天，經常被要求唱歌，試過最高紀錄一場直播唱了30首歌，儼如開演唱會，令她更愛唱歌，故決定再出歌，新歌連MV自資5位數字，稍後於150家不同平台上架。新歌名《三個人的愛情太擁擠》，她否認是其寫照。

有傳跟粉絲聊天按次收費？楊思琦認為必須澄清，沒有這回事，請大家別相信傳聞。直播收入是否可觀？她稱收入不錯，但不肯透露一場直播為她帶來多少收益，只說試過數小時內銷售額達200萬人民幣，「都要多謝粉絲支持，現在粉絲人數已超過140萬」。

否認與粉絲聊天按次收費

楊思琦透露被粉絲要求開騷，明年入行25周年，看可有機會舉行紀念演唱會。有網民批評她唱歌和跳舞差？她說不介意，反而開心大家留意她。

相關字詞﹕三個人的愛情太擁擠 楊思琦

