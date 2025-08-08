《空心人》首映 關禮傑為關楓馨準備嫁妝 張兆輝愛女任司儀撐老竇

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

彭發、張兆輝及王敏奕表示每拍一部戲都有生仔感覺，張兆輝很緊張這個BB出世是否靚仔或靚女。王敏奕笑稱「乜嘢樣都愛」，彭發笑說：「OK的，不會太醜樣。」張兆輝讚王敏奕肯為角色扮醜，變師奶造型，首映終以美女真面目示人。王敏奕相信世界沒有醜女，每個女人只要不懶惰，肯打扮就變美女，稱老公曾國祥看過她的電影造型照，覺得跟她平時不一樣，很期待入場欣賞她演出。彭發好奇問王敏奕平時有否搵導演老公傾演技？她說很少，若接到劇本要拍牀戲，因本身完全無經驗，會問老公導演會如何拍攝，汲取專業意見。

張兆輝女兒修讀導演課程

張兆輝表示拍《空心人》時整個人維持在沉重情緒中，拍完才敢抽離，虛耗不少腦力和氣力，電影上映特意請太太和子女來看，當是女兒的實習機會，因她在大學修讀導演系課程。張兆輝向王敏奕得戚說：「我都可以跟女兒溝通，她以前讀書都有試過演戲，但偏愛寫劇本、拍攝及影相，我可以分享拍攝經驗。」他透露女兒正學剪片，趁首映介紹認識彭發，跟前輩學習。問彭發會否收女徒弟？他笑說：「暫時未收過，看緣分，睇封利市有幾大。」張兆輝覺得女兒要先搞清楚有否潛質做導演，才談論拜師學藝。

彭發稱患肺癌太太OK

彭發去年為救患末期肺癌太太花盡積蓄，曾欠下巨額債務，幸得片商和友好支持捱過難關，撤銷破產呈請。他說太太現在OK。談到電影市道陷寒冬期，他表示當擔心到極就變成不用擔心，「電影院少之又少，就算爆場又點？無辦法，盡做！」王敏奕與張兆輝很樂意配合謝票活動谷票房，認為聽現場反應最直接，也可跟觀眾交流。

關楓馨首次拍電影感新鮮，稱電影與電視劇製作大不同，從導演和前輩張兆輝身上學到很多。關禮傑說不用過兩招給女兒，有張兆輝Uncle教， 今次輪到他來首映學習。關楓馨跟前港隊欖球員徐灝晴熱戀中，感情穩定，已帶男友見家長。關禮傑說最緊要個女覺得男友OK，他和太太就OK。關楓馨被問是否接受閃婚？她笑稱隨緣，不敢嚇親爸爸，可能10年後仍未嫁出。關禮傑笑說不捨得女兒嫁，但會準備定嫁妝。

張卓姿似鍾嘉欣感榮幸

張卓姿任司儀表現淡定，笑言剛從英國回來，當是撐爸爸，未做過司儀心情好緊張。她在英國修讀電影，有時要做功課及寫劇本，爸爸會幫手，教如何寫好劇本及怎樣才叫好演技，意識上早已和爸爸合作。她被指似鍾嘉欣感榮幸，稱對方漂亮及演技出色，未來有機會不排除合作，再邀請爸爸一起拍齣好作品。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com