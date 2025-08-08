明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《空心人》首映 關禮傑為關楓馨準備嫁妝 張兆輝愛女任司儀撐老竇

空心人｜張兆輝偕仔女捧場曬溫情 讚王敏奕肯扮醜 彭發稱太太情况

【明報專訊】彭發執導，張兆輝、王敏奕、關楓馨及羅蘭合演電影《空心人》昨晚於尖沙嘴舉行首映禮，張兆輝女兒張卓姿擔任司儀，兒子張卓鏗、王敏奕老公曾國祥、關楓馨爸爸關禮傑及黃日華等捧場，場面熱鬧。電影市道陷寒冬期，王敏奕與張兆輝表示樂意配合謝票活動谷票房。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

彭發、張兆輝及王敏奕表示每拍一部戲都有生仔感覺，張兆輝很緊張這個BB出世是否靚仔或靚女。王敏奕笑稱「乜嘢樣都愛」，彭發笑說：「OK的，不會太醜樣。」張兆輝讚王敏奕肯為角色扮醜，變師奶造型，首映終以美女真面目示人。王敏奕相信世界沒有醜女，每個女人只要不懶惰，肯打扮就變美女，稱老公曾國祥看過她的電影造型照，覺得跟她平時不一樣，很期待入場欣賞她演出。彭發好奇問王敏奕平時有否搵導演老公傾演技？她說很少，若接到劇本要拍牀戲，因本身完全無經驗，會問老公導演會如何拍攝，汲取專業意見。

張兆輝女兒修讀導演課程

張兆輝表示拍《空心人》時整個人維持在沉重情緒中，拍完才敢抽離，虛耗不少腦力和氣力，電影上映特意請太太和子女來看，當是女兒的實習機會，因她在大學修讀導演系課程。張兆輝向王敏奕得戚說：「我都可以跟女兒溝通，她以前讀書都有試過演戲，但偏愛寫劇本、拍攝及影相，我可以分享拍攝經驗。」他透露女兒正學剪片，趁首映介紹認識彭發，跟前輩學習。問彭發會否收女徒弟？他笑說：「暫時未收過，看緣分，睇封利市有幾大。」張兆輝覺得女兒要先搞清楚有否潛質做導演，才談論拜師學藝。

彭發稱患肺癌太太OK

彭發去年為救患末期肺癌太太花盡積蓄，曾欠下巨額債務，幸得片商和友好支持捱過難關，撤銷破產呈請。他說太太現在OK。談到電影市道陷寒冬期，他表示當擔心到極就變成不用擔心，「電影院少之又少，就算爆場又點？無辦法，盡做！」王敏奕與張兆輝很樂意配合謝票活動谷票房，認為聽現場反應最直接，也可跟觀眾交流。

關楓馨首次拍電影感新鮮，稱電影與電視劇製作大不同，從導演和前輩張兆輝身上學到很多。關禮傑說不用過兩招給女兒，有張兆輝Uncle教， 今次輪到他來首映學習。關楓馨跟前港隊欖球員徐灝晴熱戀中，感情穩定，已帶男友見家長。關禮傑說最緊要個女覺得男友OK，他和太太就OK。關楓馨被問是否接受閃婚？她笑稱隨緣，不敢嚇親爸爸，可能10年後仍未嫁出。關禮傑笑說不捨得女兒嫁，但會準備定嫁妝。

張卓姿似鍾嘉欣感榮幸

張卓姿任司儀表現淡定，笑言剛從英國回來，當是撐爸爸，未做過司儀心情好緊張。她在英國修讀電影，有時要做功課及寫劇本，爸爸會幫手，教如何寫好劇本及怎樣才叫好演技，意識上早已和爸爸合作。她被指似鍾嘉欣感榮幸，稱對方漂亮及演技出色，未來有機會不排除合作，再邀請爸爸一起拍齣好作品。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕空心人 彭發 關禮傑 曾國祥 張卓姿 羅蘭 關楓馨 王敏奕 張兆輝

上 / 下一篇新聞