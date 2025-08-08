曾患焦慮症兼人格解離症 張建聲：剩抑鬱症未醫好

拍戲病發 食藥後躲藏冷靜自己

張建聲稱病發時不止精神情緒，連身體亦出現「運動性緊張」及「神經系統過度活躍」病徵，如出汗、心跳加快、胃痛、頭暈眼花等。他是演員，不允許演出時失準，亦不想拖累劇組，當拍攝途中病發，他只好食藥並躲到一旁令自己冷靜，出來時繼續笑面迎人。他不想讓別人覺得他「精神病、黐線」而怕了用他拍戲，所以選擇只對身邊人講。經過數年配合醫生療程，現在精神及身體狀况已好好多，不過用藥其中兩個副作用是令身體代謝減慢，以前輕鬆減磅，現在要付出三倍努力和時間，還有扁桃腺會腫大，導致非常臃腫，下顎線沒有了。他想表達當取笑別人外貌時，未必知對方背後故事，可能正受苦中，他說：「你可以不愛，但請不要傷害。我好喜歡演戲，我會繼續努力，相信會痊癒，我希望可以當一輩子演員。」他稱將病情說出後感舒服好多。

娛樂組