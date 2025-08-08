《東張》班底主持健康資訊節目 區永權長知識 籲吳幸美咀男友要小心

【明報專訊】區永權、何沛珈、王嘉慧及吳幸美主持無綫新資訊節目《健康新聞報道》，拆解不同病例和帶出最熱門健康資訊，劇組創作「AI記者」Sammi參與新聞報道，破解終極死亡原因。區永權表示攝製組是《東張西望》班底，拍攝很順利，從節目增長不少健康知識，可以分享給朋友，他說：「有單新聞講述一對情侶接吻後，其中一方死去，原來有致敏原留在口中，我立即想起拍檔吳幸美和男朋友，溫馨提示她，都希望她快點好事近。」他讚「AI記者」Sammi靚女，「希望拍攝可跟AI Sammi多些交流，聽講劇組用好多錢創作這個AI出來，好似日本女星中山美穗疑浸浴致熱休克猝逝，可以用AI Sammi去做示範」。談到好友余思敏跟丈夫鄭中基正辦理離婚手續，透過家事法庭處理。區永權表示自己是局外人不方便講太多，最近忙工作沒跟對方聯絡。