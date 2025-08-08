林子祥想搵嘉賓演出紅館騷 葉蒨文禁孫女14歲前用手機

他們早前綵排時，16個月大孫女林明探班，Sally爆小朋友遺傳林家音樂細胞，一聽音樂便手舞足蹈，但要再大一點才可計劃三代同堂上台唱歌。他們甜笑分享乖孫趣事，「她聽到快歌會跳舞，在家拿起廁紙架當私家咪哼歌，好搞笑」。阿Lam說遲些送孫女一支私家咪。雖然寵愛，Sally希望在孫女14歲前不接觸太多電子產品，包括手提電話，並透露一家人食飯嚴禁用手機。

Sally讚劉洋得意似招財貓

黃博與劉洋合唱阿Lam與Sally經典歌，稱緊張及壓力大；劉洋喉部不適，Sally知道後贈他喉糖，劉洋大讚偶像窩心。

黃博表示一定捧場看兩人演唱會，10多年前在澳門看過阿Lam演唱會，聽《這一個夜》受啟發，參加《中年3》便唱這首歌。劉洋承認知道見阿Lam和Sally即撲去買黑膠碟攞簽名，最搞笑Sally讚他得意似招財貓，在唱碟封套上畫貓留念。

記者：林蘊兒