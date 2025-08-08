魯庭暉加盟華納音樂任亞太區總裁 Anson Lo返港 低調回應MakerVille高層變動

娛樂組

MakerVille前日向員工發內部信件，公布行政總裁魯庭暉辭任電訊盈科現有職位，MakerVille行政總裁由金廣誠接任。人事變動內部信件表示：「為了我們的組織架構更契合公司戰略目標及未來發展計劃，MakerVille行政總裁魯庭暉辭任電訊盈科現有職位，以尋求新的機會。」魯庭暉在消息公布後表示：「我相信在金廣誠的帶領下，團隊將會繼續取得成功。我期待日後能與公司再有機會合作。」

魯：助亞洲藝術家登全球舞台

魯庭暉突辭任職位令外界感驚訝及有不少揣測，原來他已有新發展方向。華納音樂集團（WMG）昨日發新聞稿宣布委任魯庭暉為華納音樂亞太地區總裁，本月11日起生效，魯庭暉日後直接向WMG行政總裁Robert Kyncl匯報，華納亞太區所有唱片音樂業務負責人則需直接向他匯報工作。

魯庭暉在新聞稿表示：「我很高興能擔任這個重要的職位，華納音樂集團一直在重塑音樂公司在瞬息萬變的行業中的運作規則，並且對亞太地區的發展抱有遠大的抱負。我期待與Robert和華納兄弟音樂集團在世界各地的團隊合作，幫助更多亞洲藝術家登上全球舞台，豐富我們令人難以置信的曲目，並找到新穎、創新的方式來建立熱情、忠誠的粉絲群。」

華納擁MC林峯Dear Jane

Robert Kyncl表示：「魯庭暉將負責我們當前和未來的許多最優先市場，這些市場擁有多元文化的音樂場景，充滿了下一代人才和標誌性的版權。他將自己的創造天賦、商業敏銳度以及在數位經濟領域的聯繫帶到了這個極其重要的角色中。我們共同致力於尋找和培養具有巨大創造力和商業影響力的藝術家，改進我們的服務套件，並擴大我們在整個地區的市場比例。」目前華納音樂香港歌手有張天賦（MC）、陳蕾、洪嘉豪、林峯、湯令山、陳康堤及樂隊Dear Jane等。

Anson Lo日本返港逾百粉絲接機

Anson Lo與Jeremy結伴到日本旅行，前晚盡興返港，他們由抵港大堂步出，現場有逾百粉絲接機。晚上11時許，他們一同步出，粉絲即歡呼迎接，兩人心情大好，跟粉絲揮手打招呼及鞠躬。粉絲送上禮物，助手在旁保護，情况有點混亂。說到是否玩得盡興，兩人微笑點頭，但關於戰利品，Anson Lo擰頭示意不多。對於MakerVille行政總裁魯庭暉離職由金廣誠接任，他們初時沉默未回應，之後Anson Lo說：「本身已經知道。」接着一同登車離開。Anson Lo剛返港已隨即學唱歌及健身，並宣傳今日推出的新歌《Lemonade》，以最佳狀態準備。