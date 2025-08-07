【開箱】荷蘭片《凹凸雙雄》 odd couple警匪片舊瓶新酒

主題太多顧此失彼

《凹凸雙雄》導演貪多務得，新片集齊警匪、動作、搞笑、親情、友情，種族甚至社會問題等不同元素，結果貪字得個貧，內容如水過鴨背，觀眾過目即忘。故事其實很簡單，講述性格懦弱的鹿特丹社區援助警員Ramon（Jandino Asporaat飾）與火爆刑警Jack（Werner Kolf飾）原本並無交集，直至Ramon的同父異母弟弟，亦即Jack的拍檔Kevin在調查毒品案期間遇害，他倆為了報仇和揭發事件真相，決定聯手破案，還死者一個公道。

電影由Ramon的失敗人生說起，他的警察父親因公殉職，深受鹿特丹民眾尊敬，他因性格所限，只能擔任社區援助警員，負責為居民排難解紛，並協助青少年改過自新，雖然人微言輕，常遭街坊冷嘲熱諷，但他仍然充滿正能量，希望為社區出一分力；然而喪父之後，他得悉母親另結新歡，女友又離他而去，生命直插谷底。

另一方面，刑警Jack與拍檔Kevin破獲一宗毒品交易後，黑幫公然襲警，持械搶回贓物，Kevin因此殉職，高層為免Jack公報私仇，暫時調派他當社區援助警員，「巧合地」獲編派為Ramon拍檔，首日巡邏即遇上涉案的黑幫嘍囉，但礙於職權未能執法，加上高層要求低調行事，令Jack怒火無處發泄。

Ramon為弟報仇心切，決定改變處事風格，Jack亦樂得配合；二人首先調查鹿特丹最大販毒集團布卡里幫，其後得悉案件與他們無關，而是幫派內訌，於是掉轉槍頭，瞄準布卡里幫的宿敵Smits，意外揭發Kevin貪污的秘密，Ramon雖然傷心又痛心，但無阻他繼續蒐證破案的決心，他跟Jack終於揭發幕後黑手是以慈善家作掩飾的富豪Van der Vloed，黑白兩道都得聽命於他，最後當然邪不勝正。

兩主角撞樣荷李活明星

《凹凸雙雄》劇情單調又胡鬧，兩名男主角橫衝直撞，犯罪證據唾手可得，加上其他社區援助警員插科打諢，無非為單薄情節增添多少熱鬧氣氛，可惜笑料不多；Ramon不停囉唆令人煩厭，感動位更加欠奉，令到全片95分鐘令人呵欠連連，再次證明Netflix電影收視與質素並非掛鈎的說法可信。

全片最有趣之處，在於本地觀眾並不認識《凹凸雙雄》兩名荷蘭男主角，他倆卻有着似曾相識的荷李活明星面孔，一臉戇直的Jandino Asporaat神似《堅離地神偷》諧星奇雲赫特（Kevin Hart）；至於火爆衝動的Werner Kolf則與《雷神奇俠》艾迪斯艾巴（Idris Elba）撞樣，因此看着二人搭檔，有種莫名其妙的親切感覺，彷彿就似欣賞荷李活片，都算意外收穫。