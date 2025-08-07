日媒爆中居正廣性侵女主播過程惹議

日本雜誌《週刊文春》昨天公開女主播遭性侵後，透過律師向中居正廣發出「通知書」內容，揭發事件經過。案發在2023年6月，中居邀請受害人到目黑區豪宅作客，二人先吃火鍋，再到客廳欣賞SMAP演唱會片段；其間中居吹噓他對災區的貢獻，言談間突然強吻女方，更強行扯脫衣服，受害人哭着求饒，中居一度停手，後來再施狼襲。女方離開豪宅後，自稱受驚過度，無法到警局報案。同年11月，受害人透過律師向中居發出民事訴訟的通知書，要求巨額賠償，中居隨即向富士電視台高層求助，最後引爆性侵及性招待等連串「震撼彈」。

《週刊文春》聲稱報道還有「下集」，日媒引述律師兼YouTuber岡野武志表示，雜誌公開「通知書」內容涉及受害人私隱，「此舉充滿惡意，而且沒有必要」。有網民質疑報道「內容如非虛構，便有可能違反保密協議，甚至構成誹謗」；亦有網民推測，受害人不滿中居反駁第三方委員會報告，認定對方毫無悔意，於是透過雜誌揭露真相，藉此撕破中居假面具。