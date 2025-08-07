明報新聞網
娛樂

《星期三》上周重登Netflix十大英語節目 備戰第2季首播 《Kpop獵魔女團》史上最高收視殿軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布7月28至8月3日的一周收視，上架7星期的動畫《Kpop獵魔女團》依然捧場者衆，繼上周成為Netflix史上最多人收看的動畫電影後，累計1.588億觀看次數，登上該平台史上最高收視英語電影殿軍位置；《星期三》第2季上半部4集昨上架，但不少粉絲「超前部署」，上周先重溫首季，讓此劇相隔近3年重登英語節目收視榜佔第6位。

諧星阿當辛迪拿（Adam Sandler）身兼編監演3職的《球場古惑仔2》，上架第2周錄得4080萬觀看次數，蟬聯英語電影榜冠軍，上集則跌至第4位，但仍有1130萬觀看次數；新上架《愛在牛津的一年》以2460萬觀看次數位列第3。

播出7星期的動畫電影《Kpop獵魔女團》，以2630萬觀看次數緊隨《球場古惑仔2》之後，佔英語電影收視榜亞軍，而且平了之前一周的成績，連續兩星期破開播以來最高紀錄；累計1.588億觀看次數，躍升至Netflix史上最高收視英語電影榜第4位。《Kpop獵魔女團》距離結算收視限期的91日，還有超過一個月時間，按目前走勢，並非沒有機會打入三甲。目前Netflix史上最高收視英語電影冠軍《紅色通緝令》，觀看次數達2.3億，《隨身危機》及《千萬別抬頭》分別以1.72億及1.71億次佔亞季。《Kpop獵魔女團》跟《千萬別抬頭》的差距不過1200萬次，要躍升為季軍或更高排名，並非沒可能。

非英語電影方面，印尼片《尋常女子的失常狂想》以400萬觀看次數稱冠，德國《磚牆謎攻》和瑞典《青春愛與誠》分佔亞季；《犯罪都市》韓星馬東石主演的《鐵拳驅魔》佔第4位，但該片未有在港上架，另一韓片《牆外之音》位列第6，僅次於季軍巴西片《家人未滿》。

懸疑劇《荒境狂途》以1220萬觀看次數，連續3周在英語節目收視榜登頂；亞軍的《The Hunting Wives》未有在香港Netflix播出。位列第3及第4均是有關罪案的紀錄片集，分別是《艾美不見了：郵輪失蹤懸案》，以及《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》。《睡魔》佔第5位，《星期三》第2季上半部4集昨在Netflix首播，但2022年播出的首季，以270萬觀看次數，位列第6，看來不少觀衆都想在第2季上架前，重溫首季的內容，尤其《星期三》是Netflix史上最高收視英語節目冠軍。

《魷魚遊戲3》六連霸夢碎

非英語節目方面，墨西哥劇《罪不可言》以510萬觀看次數稱冠，韓劇《槍口彼端》比它少10萬觀看次數，屈居亞軍；《魷魚遊戲3》未能實現六連霸美夢，退守第3位。另一新上架的韓劇《夢想成為律師的律師們》排第10位。位列第4及第5的均是日本動畫，分別是《My Melody & Kuromi》及《DAN DA DAN》。

影視串流平台Netflix 星期三 Kpop獵魔女團

