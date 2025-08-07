【娛樂場】「失婚」朴海俊廉晶雅譜中年戀 宋承憲嚴正花相隔10年合演新劇

宋承憲嚴正花互笠高帽

宋承憲和嚴正花主演的《金子般我的明星》8月18日首播，講述頂級韓流女王林世拉（嚴正花飾）在全盛時期遭遇事故昏迷失憶，25年後醒來從青春偶像變成中年過氣藝人。堅持復出的她，遇上熱血又固執的交通警（宋承憲飾），兩人碰撞中發展出一段意外的浪漫愛情。劇集以演藝圈為背景，當中夾雜喜劇、夢想、愛情等人生議題，笑中帶淚，還融入大量1990年代的韓流文化和造型元素。宋承憲跟嚴正花繼電影《Miss Wife》後，相隔10年再合作，嚴正花說：「雖然好久不見，但他（宋承憲）一點都沒變，即使不是自己出場的戲也全力投入，讓我看見他對表演的真誠，很高興能再度合作，也向他學到很多。」宋承憲表示：「因為曾合作，所以這次的演出更加深入、自在，前輩（嚴正花）擅於掌握拍攝現場氛圍，光是站在那裏就讓人感到安心，能再次合作真的很開心。」

明星化身「金牌介紹人」

戀綜《真正不錯的人》，一班明星化身「金牌介紹人」，通過他們的人品認證，推薦自己的好友展開戀愛配對。與一般戀愛真人騷不同，《真正不錯的人》以藝人及其好友為主線，展現與別不同的心動和趣味。其中金牌介紹人包括曹世鎬、姜素拉、金南熙、許英智、李美珠和池藝恩等，他們不僅安排「真正不錯的朋友」見面，還通過近距離觀察提供意見。

內地爆紅BL劇《逆愛》改編柴雞蛋人氣小說《逆襲》，2015年曾改編成電視劇《逆襲之愛上情敵》，2025年版《逆愛》更狂野。吳所畏（梓渝飾）得悉前女友劈腿富二代池騁（田栩寧飾）後憤而報復，誓要把池騁追到手再甩掉，沒想到過程中兩人漸漸「沉船」，吳所畏更被「拗攣」。